台股奪回月線 三大法人買超276.5億元 外資狂買逾260億元

台股今 (22) 日開高走高，權王台積電 (2330-TW) 領軍電子族群上攻，金融股同受買盤青睞，加權指數終場大漲 247.01 點，收在全場最高 15760.46 點，成交值 2418.7 億元。三大法人同站買方，合計買超 276.5 億元，其中外資狂掃貨，大買 262 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資回頭買超 262.53 億元，終止連 2 賣；投信續挺台股，買超 2.38 億元，寫下連 23 買紀錄；自營商買超 11.51 億元，為連 2 買。三大法人合計買超 276.5 億元。

台積電昨天收復月線，今天再度發動攻勢，終場強漲 3.09%，收 533 元，貢獻大盤漲點約 130 點；聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW)、瑞昱 (2379-TW)、研華 (2395-TW) 等電子權值股上漲 1-2%。

美歐銀行業接連爆出危機，在全球 6 大央行為流動性掛保證後，資金也重返金融股，玉山金 (2884-TW) 今天股價勁揚 2%，金控雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 及華南金 (2880-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW)、開發金 (2883-TW) 等，今天均上漲超過 1%。

近期 PC、電視剛性需求出現回溫，加上 AI 伺服器題材加持，散熱族群今日躍居盤面多頭指標之一，散熱雙雄雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 強勢大漲逾 7%，力致 (3483-TW)、尼得科超眾 (6230-TW)、泰碩 (3338-TW) 三檔更噴出漲停，散熱股匯集人氣。

台股十千金部隊成形，股王信驊 (5274-TW) 強勢大漲逾 3%，收在 2800 元，緯穎 (6669-TW) 一舉衝上漲停，終場收在 1085 元，成功返回千金股行列，此外，創意 (3443-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 及亞德客 - KY(1590-KY) 也都表現不俗，人氣強強滾。

中小型股表現活蹦亂跳，其中，生技股保瑞 (6472-TW) 公布 1-2 月稅後純益成長 3 倍、達 6.87 億元，每股純益 9.06 元，激勵股價跳空攻上漲停 595 元，寫下歷史新高。東哥遊艇 (8478-TW) 瞄準頂級遊艇市場，預計今年認列營收可成長至少 20%，未來貢獻獲利動能無虞，今天股價同登漲停，達 430 元。