本週操盤筆記：Fed 3月會議、全球央行超級星期四、美歐銀行業風暴

本週重點國際財經大事包括:美國聯準會 (Fed) 決策會議,全球央行迎接「超級星期四」,台灣、英國、瑞士、土耳其等央行將公布最新決策,此外,美歐銀行業風暴發展備受關注,美國財長葉倫和歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德都將赴國會作證。

本週操盤筆記 (0320-0324)

1.Fed 3 月決策會議 + 最新經濟預測

Fed 本週召開 3 月決策會議,並將公布今年第一份經濟預測摘要 (SEP),包括利率預測點陣圖和最新經濟成長及通膨預測。在矽谷銀行 (SVB) 和標誌銀行 (Signature Bank) 不堪擠兌相繼倒閉,以及瑞士信貸 (Credit Suisse) 深陷風暴之際,投資人正密切關注 Fed 升息路徑是否受這波金融動盪影響。

根據市場定價和許多華爾街分析師的看法,儘管金融市場動盪不安,Fed 可能仍決定升息 1 碼 (25 個基點),以在穩定金融與宣示繼續抗通膨之間取得平衡。

過去兩週,市場對升息幅度的預期劇烈變化,從升息 2 碼到維持利率不變,野村證券甚至預期 Fed 可能會降息並暫停量化緊縮 (QT)。

一些專家認為,美國政府目前的處理作法——包括 Fed 援救機制「銀行定期融資計畫」(BTFP)——已不太可能構成系統性風險,Fed 將繼續緊縮,但維持不那麼激進的步調,因此最有可能升息 1 碼。根據摩根大通的推算,BTFP 最終可能向美國銀行體系挹注接近 2 兆美元資金,以緩解流動性緊縮。

另有人指出瑞信事件對美國貨幣政策的影響:Fed 最終升息路徑或利率預測點陣圖,可能沒有當前市場預期的鷹派。

2. 全球央行超級星期四

本週將有 12 家央行公布決策,又以本週四最關鍵,可說是全球央行「超級星期四」,除了 Fed 將在台灣時間凌晨 2 點公布決策之外,亞洲部分有台灣、菲律賓和香港的貨幣決策,歐洲方面,英國、瑞士將公布決議,新興市場當中,巴西和土耳其也將公布最新政策。

英國央行 (BOE) 持續 17 個月對抗通膨的緊縮循環可能就快告終,市場預測本週開會升息 1 碼至 4.50% 的機率為 60%,按兵不動的機率則為 40%。

英國目前通膨率仍保持在兩位數,但跡象顯示部分領域的價格壓力正在緩解,如天然氣價格過去三個月來下跌 70%,勞動市場裡的薪資通膨也開始緩和。

瑞士央行 (SNB) 本週會議的焦點可能圍繞在瑞信風暴上,這家瑞士第二大銀行上週遭沙國大股東拒絕進一步注資,股價崩跌,瑞士央行緊急借款 500 億瑞士法郎 (540 億美元),但股價反彈曇花一現。

目前市場對瑞士央行的利率預測 差異很大,可能按兵不動,也可能升息 1 碼甚至 2 碼。

3. 美歐銀行業風暴發展

對那些在金融市場進行交易、投資和寫研究報告的人來說,最近幾天感覺就像奧斯卡橫掃七座大獎的電影「媽的多重宇宙」片名一樣,一切都在同一時間發生 (英文片名為 Everything Everywhere All at Once)。

回顧過去一週多以來,SVB 崩潰引發區域銀行的動盪,美國公債殖利率驟降,反映投資人蜂擁至公債避險,而在歐洲,具有系統重要性的瑞士信貸的股價暴跌。

市場正在觀望,全球央行過去一年多以來的大舉升息將帶來什麼後果,以及金融市場是否將進入「雷曼時刻」,或至少是「貝爾斯登時刻」。後者意指,如果政府不繼續出手相助,美國銀行業恐怕會如骨牌般接連倒下。

雖然第一共和銀行 (FRC-US) 獲得華爾街 11 家銀行提供的 300 億美元救命資金,但股價反彈只一天就再度崩潰。瑞信則進入可能決定未來命運的關鍵週末,與瑞銀合併的談判正如火如荼進行中。

在 Fed 和瑞士央行的幫助下,美歐銀行業風暴似乎有一線曙光,但如果市場動盪再次佔據上風,各國主管機關可能祭出更多干預。