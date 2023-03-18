金融市場動盪不安 Fed下週升息1碼機率仍高

外媒週五 (17 日) 報導，根據市場定價和許多華爾街分析師的說法，儘管金融市場仍陷入動盪，聯準會 (Fed) 下週可能仍決定升息 1 碼。

聯準會將於 3 月 21 至 22 日舉行下次政策會議，但過去兩週，市場預期下週聯準會的升息幅度一直變化，從升息 2 碼到維持利率不變，野村證券甚至預期聯準會可能會降息，暫停量化緊縮 (QT)。

聯準會主席鮑爾最近國會證詞中釋出鷹派升息訊號，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將持續實施緊縮政策，並以數據為導向。鮑爾表示，官員將對加快升息腳步抱持開放態度，終點利率將高於此前預期。

鮑爾最近國會證詞中釋出鷹派升息訊號，但近期銀行業危機讓升息幅度預期降低。(圖片：AFP)

然而，Silvergate Bank、矽谷銀行和 Signature Bank 相繼倒閉，銀行風暴甚至蔓延到歐洲，瑞士第二大銀行暴雷掀市場巨震，並引發對未來更多事件的擔憂。

第一共和銀行週四獲得美國 11 家大型銀行注入 300 億美元資金後，華爾街認為銀行救助計畫顯然存在一些漏洞，避險基金大咖艾克曼 (Bill Ackman) 警告，全美大銀行齊力拯救第一共和銀行，反倒讓第一共和銀行違約風險蔓延至這些大銀行。

估聯準會準備在下週升息 1 碼

市場目前預期聯準會下週將升息 1 碼至 4.75% 至 5% 區間。芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測升息 1 碼可能性超過 60% ，暫停升息的機率低於 40%。

交易員預測聯準會準備在下週升息 1 碼 (圖片：CME FedWatch)

花旗集團預計聯準會下週升息 1 碼，理由是美國央行將把注意力轉回通膨，這可能需要進一步升息。

穩定性問題

銀行危機仍然存在，而且很有可能會加劇，國際評級機構穆迪 (Moody"s) 週二將美國銀行體系的評級展望下調至「負面」，預計銀行將提高存款利率以避免資金外流，但這這對盈利能力不利，而且預測貸款拖欠率上升。

Silvergate Bank、矽谷銀行和 Signature Bank 相繼倒閉，銀行風暴甚至蔓延到歐洲 (圖片：AFP)

大多數華爾街分析師認為聯準會將持續緊縮的政策方向，但無論聯準會採取何種方式都可能招致批評。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 研判：「聯準會可能尚未決定是否在下週再次升息，在我們看來，更重要的是不要拿系統的穩定性冒險，而不是重申對抗通膨的決心。」

高盛預期下週聯邦資金利率不會發生變化，鑑於銀行體系近期承受壓力，對經濟影響的不確定性增加，預計美國央行官員在短期內採取更為謹慎的立場。

穆迪分析首席經濟學家 Mark Zandi 認為：「聯準會應該要稍微調整一下，專注於金融穩定。」

Zandi 則一直預測聯準會不會升息，因為在這種情況下收緊貨幣政策是非常不尋常和危險的。

Zandi 稱：「聯準會不會因為在這裡暫停升息，而失去抑制通膨的可能性，但可能會失去金融體系，所以我只是不明白在當前環境下緊縮政策的邏輯。」

年底前有望降息

銀行業危機顯然顛覆聯準會在更長時間內保持較高利率的計畫。CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員目前預估，聯準會最快 6 月開始降息，年底前將基準利率降至 3.75% 至 4.0% 左右。

交易員預測聯準會年底前將利率降至 3.75% 至 4.0% 左右 (圖片：CME FedWatch)

美國銀行經濟學家 Michael Gapen 在一份客戶報告中表示：「最近幾家區域銀行的困境引發的市場動盪，這固然要更加謹慎，但對聯準會政策可能會限制影響。話雖如此，事態仍然不穩定，從現在到下週三，其他金融突發事件可能會出現，導致聯準會暫停升息循環。」

然而，自銀行業陷入動盪開始以來，市場還沒有聽到聯準會官方談話，因此將更難衡量官員們對最新事件的看法，以及它們如何融入政策框架。最大的擔憂是，聯準會遏制通膨的舉措最終將使經濟至少陷入輕微衰退。

Zandi 預測：「聯準會可能過於關注通膨，以至於願意在金融體系中冒險，我認為美國可以在沒有經濟衰退的情況下度過這段時期，但這需要聯準會做出一些相當好的政策。」

Zandi 稱：「如果聯準會決定升息，那就是一個錯誤，我認為這是一個令人震驚的錯誤，屆時衰退風險將顯著上升。」