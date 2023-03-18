傳遭銀行業對手限制交易 瑞信周末舉行會議牽動未來命運

路透報導，瑞士信貸集團 (Credit Suisse) 本周末將舉行會議，結果將攸關未來的命運成敗，該銀行目前遭到一些銀行同業限制交易，且在主管機關推動下，面臨與瑞銀集團 (UBS) 合併的壓力。

路透周五 (17 日) 獨家報導，根據知情人士透露，瑞信財務長 Dixit Josh 本周末將和他的團隊舉行會議，評估各種策略選項，他們將分析多項數據並假設各種可能情境，這場會議的結果或許將牽動瑞信的未來。

一名知情人士說，瑞士監管機關正在鼓勵瑞信和瑞銀合併，但兩家銀行認為彼此業務重複性高，不願合併，而且監管機關也沒有權力強迫兩者合併。

英國金融時報 (FT) 同日報導，瑞信和瑞銀董事會將在本周末各自舉行會議，瑞銀可能收購瑞信全部或部份資產。消息曝光後，瑞信美國 ADR(CS-US) 盤後股價跳漲近 7%，周五稍早收盤曾下挫近 7%。瑞信在瑞士股市交易的股價收盤下跌 8%。

瑞信前途未卜，據傳瑞銀正在討論收購瑞信全部或部份業務。(圖: AFP)

瑞信最近幾個月遭到客戶撤資超過 1000 億美元之後，本周三遭沙國大股東宣布拒絕進一步挹注，股價應聲暴跌。瑞信因此在周四向瑞士央行 (SNB) 貸款多達 540 億美元以增強流動性，這筆緊急救命錢讓瑞信股價反彈，但後繼無力，周五盤中跌勢再起。

一些分析師先前就說，央行提供的貸款機制只能讓瑞信爭取時間，思考提振獲利的策略。一些觀察家揣測，瑞信可能出售或收掉部分業務，或是分拆，最激進的方法則是直接由某個競爭對手收購。

有 167 年歷史的瑞士信貸，是矽谷銀行 (SVB) 倒閉引發一連串銀行業風暴至今，最知名、規模最大的銀行業者。該銀行股價從 2021 年起遭到市場拋售，主要被 Archegos 基金和 Greensill Capital 崩潰衍生的虧損拖累。重整專家 Ulrich Koerner 基任執行長後從去年 7 月推動組織改造，但未能挽回投資人信心，接著去年秋天爆出瀕臨破產消息，讓更多顧客離去。

在美國，矽谷銀行倒下引爆其他區域銀行賣壓，被嚴重拋售的第一共和銀行 (First Republic) 獲得四大銀行注資 300 億美元，而銀行業短短幾天內向美國聯準會 (Fed) 尋求的緊急流動性，達到破紀錄的 1530 億美元。

傳遭銀行對手限制交易

遭到銀行對手限制交易，則是瑞信面臨的最新麻煩。根據路透的獨家報導，五名熟悉內情人士透露，至少已有四家大銀行——包括法國興業銀行 (Societe Generale) 和德意志銀行 (Deutsche Bank)——都限制涉及瑞信或瑞信證券的交易。

據悉，滙豐控股 (HSBC) 私人銀行業務也已經開始審查與瑞信證券相關的貸款，這些證券多半在歐洲和亞洲客戶手中。雖然滙豐還沒有採取任何行動以降低與瑞信相關的曝險，但正在密切觀望發展，可能在下周初決定。

據悉瑞信正遭到一些銀行對手限制交易。(圖: AFP)

某家與瑞信在亞洲有直接業務往來的跨國大型銀行表示，他們已經開始要求瑞信全額結算，代表交易對方要求預付款項，而非收取隨著交易到期所產生的款項。

據傳還有某家跨國經削減與瑞信相關的未擔保曝險，包括所有無擔保貸款。不過附買回協議不受影響，因這部分屬於受擔保的借貸。

RBC 財富管理投資策略主管 Frédérique Carrier 說：「瑞士信貸是很特殊的案例。瑞士央行的介入是滅火的必要舉動，但恐怕仍不足以挽回對瑞信的信心，所以才需要討論更多措施。」

根據一家不具名銀行向路透披露的資訊，瑞信平均流動性負債比率 (評估現金或約當現金資產比重) 截至 3 月 14 日為 150%，與 3 月 8 日相同，當時美國監管機關尚未向存戶保證可取回所有存款。

各國主管機關試圖滅火

在瑞信消息拋出銀行業最新震撼彈之際，歐洲央行 (ECB)、美國總統拜登和財長葉倫等人，都試圖讓投資人和存戶相信全球銀行體系安全無虞，但對問題擴散的擔憂仍無法完全消散。

瑞士政府出面促成瑞信和瑞銀合併的傳言，也讓人想起 2008 年貝爾斯登 (Bear Stren) 以每股 2 美元賤賣給摩根大通 (JPM-US)，成為美國第一間倒下的投資銀行，寫下金融危機的第一章。

信評機構穆迪 (Moody’s) 本周將美國銀行業信評展望調降為「負向」，以反映存戶信心減弱，為銀行業帶來的融資和流動性壓力。

拜登周五呼籲國會給主管機關更多監管銀行業的權力，包括提高罰款、收回資金等。美國民主黨議員則要求監管機關和司法部，調查高盛銀行 (GS-US) 在矽谷銀行倒閉過程中扮演的角色。