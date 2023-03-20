紐約社區銀行將收購Signature Bank大部分業務

加密貨幣友好銀行標誌銀行 (Signature Bank) 倒閉一周後，美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 宣布，這家總部在紐約的銀行已把所有存款業務和部分貸款，出售給紐約社區銀行 (New York Community Bank, NYCB) 旗下的 Flagstar Bank。從周一 (20 日) 開始，標誌銀行 40 家分行將成為 Flagstar Bank。

FDIC 周日 (19 日) 晚間宣布，紐約社區銀行已經同意買下標誌銀行大部分業務，包括標誌銀行全部的存款，以及總價值 384 億美元的資產，其中 129 億美元貸款由紐約社區銀行以 27 億美元大幅折價買下。紐約社區銀行另將支付股票給 FDIC，價值估最高 3 億美元。

根據 FDIC，標誌銀行大約 600 億美元貸款和 40 億美元存款仍處於保管狀態，之後可望出售。

矽谷銀行 (SVB) 上周倒閉後大約 48 個小時，標誌銀行跟著倒下。這家位於紐約的銀行是三州都會區 (Tri-state area) 最大的商業銀行，最近幾年因看好加密貨幣潛力而積極發展相關業務。

矽谷銀行倒閉後，投資人對標誌銀行的大量未投保存款感到擔憂，也對該銀行在加密貨幣和科技為主的貸款業務有疑慮。標誌銀行最終不堪存戶擠兌而遭接管，成為美國史上第三大銀行倒閉案。

相較於標誌銀行出售大致定案，矽谷銀行 (SVB) 仍乏人問津。由於未能找到買家，FDIC 將重新啟動拍賣 SVB 的程序，可能採取部分出售的方式。

標誌銀行擁有 1103.6 億美元資產，矽谷銀行規模大得多，擁有 2090 億美元資產。