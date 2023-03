〈美股盤後〉銀行股強彈 道瓊收紅逾370點 第一共和銀行暴漲近10% 

歐洲央行週四 (16 日) 宣布鷹派升息 2 碼後,聯準會升息 1 碼預期回溫,美債殖利率攀升,美股週四開低後因多項利多消息轉漲。

瑞信已獲瑞士央行借款 537 億美元,藉此恢復市場對銀行系統崩潰的信心。而 11 家美國大型銀行尾盤宣布向第一共和銀行注入 300 億美元,第一共和銀行股價猛升近 10%,引領銀行股強力反彈。

四大指數收盤集體收紅,道瓊指數走高超過 370 點,那斯達克綜合指數勁揚近 2.5%,費城半導體指數飆漲逾 4%,標準普爾 500 指數暖漲超過 1.7%,創自 1 月份以來最佳單日表現。

政經方面,美國財政部長葉倫週四發布的國會證詞中提及,葉倫將告訴參議院財政委員會,美國的銀行體系「仍然穩健」,美國人可以對他們的存款感到「信心」。

儘管金融市場近期動盪不安,歐洲央行 (ECB) 對抗高通膨決心不變,週四週四維持原定鷹派升息計畫,將基準存款利率調高 2 碼至 3%,並上修歐元區今年國內生產毛額 (GDP) 預估至成長 1.0%。

外界預期聯準會下週升息 1 碼的機率回溫,根據 CME 的 FedWatch 工具顯示,交易員預計聯準會 3 月 22 日升息 1 碼的可能性高達近 80%。

中概股審計出現新進度,外媒引述消息人士報導,美國上市公司會計監督管理委員會 (PCAOB) 官員最早於下週在香港開始對中企的審計機構,進行新一輪檢查。

日韓關係破冰,南韓總統尹錫悅週四前往日本,與日本首相岸田文雄會面。日本經濟產業省宣布,解除對韓半導體原料出口限令。南韓政府也宣布撤回先前向世界貿易組織 (WTO) 提出的對日申訴。

週四 (16 日) 美股四大指數表現:

標普 11 大板塊只有必需消費品和房地產收黑,資訊科技、通訊服務和非必需消費品領漲。 (圖片:finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚向上。Meta (META-US) 上漲 3.63%;蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.87%;Alphabet (GOOGL-US) 上漲 4.38%;微軟 (MSFT-US) 上漲 4.05%;亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.99%。

道瓊成分股逾半收高。旅行家 (TRV-US) 上漲 3.44%;波音 (BA-US) 上漲 2.51%;Salesforce (CRM-US) 上漲 2.4%;思科 (CSCO-US)2.16%;家得寶 (HD-US) 跌 0.43%。

費半成分股歌舞昇平。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 5.42%;AMD (AMD-US) 上漲 7.72%;應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.67%;德儀 (TXN-US) 上漲 1.57%;高通 (QCOM-US) 上漲 4.35%;美光 (MU-US) 上漲 4.51%。

台股 ADR 全體高升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.54%;日月光 ADR (ASX-US) 大漲 4.78%;聯電 ADR (UMC-US) 大漲 4.21%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.86%。

企業新聞

美國 11 家大型銀行宣布注入 300 億美元後,第一共和銀行 (FRC-US) 股價倒吃甘蔗,收紅 9.98% 至每股 34.27 美元。

第一共和銀行財務危機暫時平息 (圖片:AFP)

此前,第一共和銀行被標普全球評級 (S&P Global Ratings) 和惠譽國際評級 (Fitch Ratings) 下調爲垃圾級,而該銀行正考慮出售、評估提高流動性等選項。

聯邦快遞 (FDX-US) 上漲 4.48% 至每股 204.05 美元。聯邦快遞週四上調 2023 財年獲利預期,理由是今年削減 37 億美元的成本計畫取得進展。

Meta (META-US) 揚升 3.63% 至每股 204.93 美元。Meta 此前表示,計劃裁減約 1 萬名員工,並關閉約 5000 個空缺職位的招聘。美國銀行的分析師 Justin Post 點評,裁員後,Meta 每股純益比其他公司更具穩定性,維持對 Meta 的「買入」評級,目標價從 220 美元上調至 230 美元

微軟 (MSFT-US) 竄高 4.05% 至每股 276.20 美元。微軟推出人工智慧 (AI) 新功能,包括 Dynamics 365 Copilotm,此功能可自動產生 E-mail、電商型錄跟行銷電子報,為企業提供互動式、由 AI 動力的協助。

百度 ADR (BIDU-US) 開低走高,收紅 3.80% 至每股 138.16 美元。由百度打造的 AI 聊天機器人「文心一言」(ERNIE Bot) 週四上線,百度宣傳影片顯示的文心一言 AI 產品技術並不完美,令外界大失所望。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 19.2 萬人,預期 20.5 萬人,前值 21.2 萬人

美國上周續領失業金人數報 168.4 萬人,預期 171.5 萬人,前值 171.3 萬人

美國 2 月營建許可月率初值報 13.8%,預期 0.8%,前值 0.1%

美國 2 月新屋開工年化月率報 9.8%,預期 0.1%,前值 - 2%

美國 2 月進口物價指數月率報 - 0.1%,預期 - 0.2%,前值 - 0.4%

美國 2 月進口物價指數年率報 - 1.1%,預期 - 0.1%,前值 0.8%

美國 2 月出口物價指數月率報 0.2%,預期 - 0.1%,前值 0.5%

美國 2 月出口物價指數年率報 - 0.8%,前值 2.3%

華爾街分析

穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 預測,下週聯準會將推遲升息,暗示其升息循環已經結束。Zandi 認為經濟衰退不會出現,軟著陸仍可能實現。

PIMCO 資訊長 Ivascyn 表示:「基本預測是聯準會將在下週升息 1 碼,預計銀行業將出現更多波動,但銀行業資本充足,流動性不像 2020 年初那麼糟糕,市場仍然具有挑戰性。」

Roundhill Financial Inc. 執行長 Will Hershey 寫道:「科技股週四強升是根據利率和對聯準會路徑的預期進行交易,短期走勢並不是考慮銀行業當前的問題。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主