銀行業風暴往歐洲蔓延 瑞信將步上矽谷銀行後塵？

瑞士信貸周三（15 日）收跌約 24%，盤中創歷史新低和史上最大跌幅，拖累歐洲銀行股。市場預估，瑞士信貸可能是繼矽谷銀行（SVB）和 Signature 之後，下一個倒下的銀行，而作為具有系統重要性的銀行，瑞信的倒下將成為「雷曼時刻」。

近年來風波不斷的瑞信盤中股價一度跌逾 25%，並創下歷史新低每股 1.55 瑞士法郎，收 1.7 瑞士法郎，跌幅達 24%，創史上最大跌幅。這反映出市場擔憂美國的地區銀行危機已蔓延到歐洲。

其他歐洲主要銀行也遭受重挫，法國兩大國季銀行法國興業銀行和髮國巴黎銀行的盤中股價均跌逾 10%，德國德意志銀行股價下跌 8%。

瑞信周三的信用違約交換（CDS）價格升至 2008 年金融危機之後未見高位，原因在於投資人紛紛擔心該行存有違約風險。瑞信大股東此前表態拒絕增加持股的言論更加劇市場恐慌。在美國矽谷銀行上周宣布破產之後，投資人對全球銀行業經營狀況持續加深的顧慮，也使得買入 CDS 避險的交易大行其道。

荷蘭銀行的銀行業研究主管 Joost Beaumont 表示：「瑞信遭遇的股債雙殺表明，投資人判斷這家銀行需要援助。如果監管機構不能妥善處理瑞信的狀況，將給整個產業帶來衝擊，啽更糟糕的是，不管是北美還是歐洲，都存在銀行業問題。」

瑞信周三已懇請瑞士銀行顯示願意對其施以援手的姿態。目前瑞士央行暫時拒絕對此事評論。美國財政部則表示，正在密切觀察瑞信狀況。

瑞信可能誘發下一個「雷曼時刻」

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）認為，瑞士信貸的問題將會釀成下一個雷曼時刻。他說：「大到不能倒，大到不能救。我們甚至不清楚這些大銀行在證券和其他資產上的各種未實現損失是多少」他表示，沒有人想引發擠兌，但這種風險已經公開，而且風險和恐慌蔓延已經很嚴重。

持有這種觀點的也不只末日博士一人。暢銷書《富爸爸》系列的作者、曾成功預測 2008 年雷曼兄弟倒閉的羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示，瑞信是下一家面臨倒閉風險的銀行。

瑞信有多重要？

瑞士信貸是僅次於瑞銀集團的瑞士第二大銀行，是國際金融市場的主要參與者，業務遍及歐洲、亞洲和北美，到 2022 年底，該行的資產約為 5,800 億美元，為上周倒閉的矽谷銀行（SVB）規模的兩倍多。

根據雷曼兄弟倒閉後制定的國際銀行規則，該行被歸類為「具有系統重要性的金融機構」。這意味著這類銀行持有更多資本，並能夠維持在陷入困境時有序解除其業務的計畫。

瑞士央行去年的報告顯示，瑞士信貸大約 70% 的資產負債表在國外。在瑞士境內，截至 2021 年底，它占瑞士國內貸款的 13% 和國內存款的 14%。

瑞士信貸的問題令已金融業為主的瑞士經濟蒙上陰影，同時也給瑞士其他較小規模的銀行帶來壓力。

如果瑞信倒閉會發生什麼事？

瑞士信貸的美國分支機構受到聯準會（Fed）和其他金融監管機構的監管。但根據瑞士銀行決議程序，瑞士金融監管機構 Finma 將接管任何倒閉的瑞士銀行的全球業務，並可以將債務轉換為股權並註銷計入監管資本的證券。該監管機構表示，其方法避免了當局之間複雜而混亂的管轄糾紛。

根據知情人士透露，歐洲央行官員周三聯繫瑞士信貸，詢問其金融曝險。

另外，根據英國金融時報（FT）報導，歐盟官員周三表示，最近發生的美國銀行業危機，政令歐盟加緊針對破產銀行法去制訂更嚴密的處置方案，歐盟官員將趕在 2023 年春季結束前提交出詳細的法案。

歐元集團主席 Paschal Donohoe 表示，矽谷銀行的破產，凸顯歐盟持續推進建立「銀行業聯盟」的重要性。他對瑞信最新發生的危機更是強調：「沒有人能準確預測下一場危機會從何處開始」。