穆迪下調美銀行系統評級展望至負面

全球三大評級機構之一穆迪 (Moody"s) 近期將其對美國銀行系統的評級從「穩定」降為「負面」，主因是是矽谷銀行倒閉引發的擔憂持續蔓延，銀行業運營環境迅速惡化。

全美排名第 16 大、40 年歷史的「矽谷銀行」3 月 10 日倒閉， 創 2008 年金融危機來最大銀行倒閉案，緊接著有大量業務對加密貨幣產業的 Signature Bank 也加入倒閉行列，創美國史上第 3 大銀行倒閉案，聯準會和美國政府上週日 (12 日) 緊急出手救市，避免擠兌風潮持續外擴和系統性風險蔓延。

穆迪研判，雖然拜登政府和聯準會等眾多監管部門致力於拯救銀行業，但銀行業營運環境仍急劇惡化。

全球三大評級機構之一穆迪 (Moody"s) 近期將其對美國銀行系統的評級從「穩定」降為「負面」 (圖片：穆迪官網)

穆迪副董事總經理 Donald Robertson 為首的團隊發布報告指出：「我們已將美國銀行系統的前景展望從『穩定』調整為『負面』，以反映矽谷銀行 (SVB)、Silvergate Bank 和 Signature Bank (SNY) 擠兌的狀況。」

穆迪研判：「預計銀行業壓力將持續存在，並因貨幣緊縮政策而加劇，利率可能會在更長時間內保持在較高水平，直到通膨率恢復到聯準會的目標範圍內。融資和流動性將更難獲得，與多年的寬鬆貨幣政策和低利率相比，銀行最終將處於更糟的地步。」

穆迪指出，美國各大銀行在多年的低融資成本之後，現在還面臨存款成本大幅上升的問題，這將拖累銀行未來盈利，特別是那些固定利率資產佔比更高的銀行。

穆迪還警告，預計美國經濟將在今年晚些時候陷入衰退，銀行業壓力將更加沉重。

穆迪對美國各家銀行的評級均值目前為 A3，比 BAA3 的全球銀行評等高三個等級。