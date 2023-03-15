前日銀官員：矽谷銀行倒閉 恐讓日本央行延遲1年調整政策

日本央行前審議委員、野村綜合研究所經濟學家木內登英 (Takahide Kiuchi) 認為，有鑑於矽谷銀行危機在金融市場引發的動盪，日本央行可能會延後對其貨幣政策進行任何調整。

木內在 2012 年至 2017 年任職日本央行，他相信，在本次動盪後，日本央行對極端鴿派立場的任何調整，都可能延後 1 年之久。

在此之前，他原本預計，新上任的總裁植田和男將加速日本央行貨幣政策正常化，包括擴大目前的殖利率曲線控制政策，將日本公債殖利率維持在 0% 左右，並取消自 2016 年以來一直保持的負利率。

但情況已經改變。木內表示，如果當前金融市場的不穩定持續下去，新任總裁的貨幣政策可能會受到金融市場狀況的影響，直到明年下半年，才結束負利率政策。

木內強調，美國聯準會的下一步行動，仍將是日本央行前進道路的「重要因素」。

他指出，如果美國經濟大幅放緩，導致聯準會降息，那麼日本央行的正常化可能不得不大幅推遲。

木內預計，日本央行仍將在今年內擴大其殖利率曲線的容忍區間，他估計最早在 6 月，將把此一區間由 50 個基點擴大至 75 或 100 個基點。

木內認為，公眾情緒也是日本央行考量的一個重要指標。他補充說，日本央行最終的目標是貨幣政策的「靈活性」。