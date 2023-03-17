女股神砲轟 Fed是矽谷銀行倒閉的罪魁禍首

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德(Cathie Wood) 砲轟聯準會緊縮政策是導致矽谷銀行和 Signature Bank 倒閉的罪魁禍首。

矽谷銀行倒閉是自 2008 年金融危機以來，美國銀行規模最大的倒閉事件，美國政府強力介入，確保所有存款人都將會得到全額保障。聯準會祭出救市計畫，推出緊急融資新工具銀行定期融資計畫 (BTFP)，在金融體系中創造額外的準備金，以避免資金壓力。

共和黨眾議員 Tom Emmer 近期致函美國聯邦存款保險公司 (FDIC)，信中質疑 FDIC 將銀行業危機武器化，從美國清除合法的數位資產實體和機會。

伍德透過一系列的推文聲援 Emmer，她寫道：「加密貨幣並沒有迫使矽谷銀行和 Signature 銀行破產。對我而言，聯準會的緊縮政策是罪魁禍首。」

女股神砲轟 Fed 是矽谷銀行倒閉的罪魁禍首 (圖片：AFP)

伍德抨擊矽谷銀行倒閉歸因於聯準會過去一年以來狂升 18 碼的「暴力升息」所致，這聯準會讓風險投資枯竭，銀行客戶大量提取存款。

伍德提到，聯準會錯誤地認為他們正與 1970 年代式的通膨相抗，這讓許多地區銀行措手不及，因為它們突然發現所持債券的未實現損失不斷增加。

伍德擔憂道，加密是解決傳統金融體系中核心失敗點、不透明和監管錯誤的解決方案。作為政策錯誤的替罪羊，加密貨幣將轉移到海外，使美國失去歷史上最重要的創新之一。

伍德研判，去中心化、透明、可審計和過度抵押的加密資產生態系統中，這種崩潰是不可能發生的。事實上，在上週加密資產表現得就像避風港一樣，與黃金一樣，加密資產價格也在上漲。

伍德長期擁戴加密貨幣，她近期預測，到 2030 年，比特幣的價值將從目前的低點反彈，最終將達到 148 萬美元。

截稿前，比特幣價格走高 3.07%，暫報 2.5 萬美元左右。以太幣揚升逾 1.7%，暫報 1674 美元。