無懼聯準會耍鷹 美股靠三大優勢支撐投資潛利

聯準會可能重返鷹派拖累股市重挫，但聯博投信認為，美股具備獲利度集中、報酬率仍有吸引力，以及資金利多等三大優勢，在升息循環下仍有一定的優勢。

美國聯準會主席鮑爾暗示將繼續升息，帶動美國 10 年期公債殖利率彈升、美股應聲下挫，但即便股市空頭陰影籠罩，今年以來大型成長股的羅素 1000 成長指數 1 漲幅達 8.1%，比道瓊和 S&P 500 指數的表現亮眼。

聯博集團美國成長投資策略投資長 Frank Caruso 表示，去年受高通膨、升息影響拖累股市走跌，不過隨著利率正常化，使得通膨對股市的負面衝擊逐漸弱化，預計隨著通膨放緩後，美股評價面會更具吸引力。

但 Frank Caruso 也說，儘管評價面有吸引力，但要留意今年企業獲利預測逐漸降低，因此布局上擇優選股也顯得格外重要，而在後升息時代，美股靠著三大優勢加持仍具有投資潛力。

首先是獲利成長股仍集中在美國，Frank Caruso 表示，全球市值逾 150 億美元的企業，且現金流投資報酬率與 5 年資產成長率中位數名列前半段，有高達 54% 在美國。

第二、從風險與報酬較度來看，美股仍有吸引力，歷史數據顯示，美股不僅提供較佳獲利潛力，在同一統計期間，美股的波動度與風險也相對較低；第三，在美國，每股盈餘成長往往受惠於稅率降低與股票回購，以股票回購為例，預期今年美國企業將有超過 8000 億美元的股票回購，資金利多可望支撐美股後市表現。

聯博集團美國成長投資策略共同投資長 John Fogarty 表示，成長股的特色在於具備營運韌性，在盈餘衰退之際股價通常有表現機會，歷史經驗顯示，2008 年以來 S&P 500 指數盈餘下修階段 3 個月內，包括科技、醫療、核心消費等類股表現最為抗跌。

John Fogarty 進一步指出，看好營運模式相對不仰賴景氣週期的產業，例如軟體題材，未來三年企業對雲端軟體使用需求持續增加，相對不受景氣放緩影響；至於醫療保健題材因具剛性需求，企業盈餘放緩相對溫和。此外，不少具長期成長性的題材也提供未來數年的投資機會指引，包括線上支付、電子商務、數位娛樂、尖端醫療設備等。

富蘭克林收益投資團隊指出，隨著通膨逐漸下修，預期聯準會升息步調也有機會進入尾聲，同時維持其利率水準一段時間，整體而言，2023 年將呈現景氣弱、高膨降、升息止的投資氛圍。

富蘭克林收益投資團隊也認為，儘管整體史坦普 500 企業盈餘預估值遭到下調，但仍有部分公司表現強韌有望撐過經濟趨緩甚至下行的考驗，從中鎖定具營運效率和利潤率的企業標的，審慎靈活的投資策略將有助於應對通膨、貨幣緊縮與潛在經濟減速的環境。