經濟衰退擔憂緩解 全球股票基金四周來首次出現資金流入

路透周五（10 日）報導，在截至 3 月 8 日的 7 天內，全球股票基金在四周內首次出現單周資金流入，此前一些主要經濟體的強勁消費提振服務業，緩解對經濟衰退的擔憂。不過，美國聯準會（Fed）進一步升息以抑制通膨的預期限制資金流入。

根據 Refinitiv Lipper 數據，截至 3 月 8 日當周，全球股票基金淨流入 23.6 一美元，創 2 月 1 日以來最高。

美國、中國和歐元區公布的數據顯示，2 月服務業需求強勁，投資人對高風險資產興趣增強。然而周五全球股市面臨拋售壓力，此前創業貸款公司矽谷銀行（Silicon Valley Bank）表示，客戶的「現金消耗」高於預期、存款下降、資本成本上升，引發了人們對銀行系統壓力的擔憂。

歐洲股票基金吸引 47.6 億美元的資金淨流入，但美國和亞洲基金則不受歡迎，分別有 12.3 億和 7.6 億美元的資金淨流出。在產業基金中，工業和金融分別吸金 5.16 億和 3.39 億美元，而醫療保健產業則有 9.14 億美元的資金流出。

全球債券基金連續第 10 周吸引資金流入，金額為 57.2 億美元。全球政府債券基金連續第四周吸金 37.7 億美元，但高收益和中短期債券基金分別流出 1.68 億和 1.32 億美元。

與此同時，貨幣市場基金獲得 153.9 億美元的資金流入，為連續第二周淨買入。在大宗商品基金中，投資人連續第三周撤出貴金屬基金，撤資達 6.49 億美元，同時從能源基金撤出 8,900 萬美元。

另外，23,826 檔新興市場基金的數據顯示，股票基金第九周獲得 13.5 億美元資流入。投資人還淨買入 3.67 億美元的債券基金，此前連續三周淨賣出。