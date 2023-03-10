無意外！日銀按兵不動 國會表決通過植田和男4月起擔任新總裁

日本銀行 (央行) 周五 (10 日) 宣布維持超低利率不變，也未更動殖利率曲線控管 (YCC) 政策，這是現任總裁黑田東彥任內主持的最後一場會議，接下來的政策轉向任務將留給繼任者。同時，日本參議院表決通過重大人事案，確認由資深經濟學者植田和男 4 月接任黑田，成為新一任總裁。

日銀周五一如各界預期，短期利率目標維持 - 0.1%，10 年期公債殖利率目標保持在 0%，此外，允許殖利率波動的目標區間也維持在 - 0.5% 到 0.5%。

聲明內容顯示，日本未來貨幣政策指引仍保持鴿派。日銀說：「日銀預期短期和長期政策利率，將保持在現行或更低的水準。」

決策出爐後，日元兌美元走軟，約貶 0.41% 至 136.70 日元兌 1 美元。

在黑田擔任總裁的十年來，日本一直維持超級寬鬆的貨幣政策，但去年 12 月意外放寬殖利率波動區間，讓許多分析師認為 YCC 政策結束指日可待。不過從近來一些日銀官員的談話可以得知，至少要等到黑田繼任者上台，日銀才有可能推動重大的政策轉變。

雖然日本的消費者通膨率遠高於日銀設定的 2% 目標，黑田多次重申，隨著燃料和原物料價格漲勢消退，通膨將開始降溫，因此有必要維持超寬鬆政策。

日本參議院周五表決通過日銀總裁提名人植田和男的人事案，植田將在 4 月 9 日正式成為日銀新總裁，任期五年。眾議院周四已通過上述人事案。

植田和男首次主持的貨幣政策會議在 4 月 27-28 日會議，屆時日銀也將發布接下來到 2025 年的經濟成長和物價預測。

71 歲的植田和男正慢慢重塑日銀 9 人決策小組陣容，朝更中性的方向發展。他迄今提名的五人都不是貨幣寬鬆的堅定支持者。

除了植田和男以外，兩位副總裁人事案也在周五獲國會表決通過，確認由現任理事內田真一和前金融廳長官永見野良三出任。