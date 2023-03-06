美股吸引力減弱 華爾街奉行多年的TINA策略恐已失效

在 2008 年金融危機後的十多年裡，「TINA」策略一直被華爾街交易員奉為圭臬。然而，隨著全球市場在去年面臨嚴重拋售，顯然情況正在發生變化。

TINA 指的是「除了持有股票，沒有其他選擇」(There Is No Alternative to owning equities)，這樣的策略一直為華爾街所奉行。然而，隨著美股的吸引力逐步消退，不少投資人開始對這樣的策略進行反思，華爾街似乎終於承認，TINA 策略已經走到盡頭。

根據美國銀行 2 月份進行的一項調查顯示，基金經理人對股票的配置較長期平均水準低約 2.2 個標準差。與此同時，在債券、新興市場、大宗商品、現金方面的配置則是高於平均水準。

高盛集團將這種轉變稱為「TARA」，即「市場上有合理的股票替代品」(There are reasonable alternatives)，而德意志銀行則使用「TAPAS」一詞，意思是「有很多的股票替代品」(There are plenty of alternatives)。

標普 500 指數今年已反彈超過 5%，不過與 2022 年的 19% 跌幅相較似乎不值一提。

瑞銀全球財富管理美洲股票主管 David Lefkowitz 表示：「多年來，美國成長型股票是唯一的選擇。現在實際上卻可以在固定收益中獲得類似甚至更高的收益。」

該公司近期建議客戶將目光投向美股以外的領域，並考慮將更多資金轉移到新興市場資產和投資級債券等領域。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 認為，即使美國經濟展現十足的韌性，但因為股票估值已高，美股進一步上漲的空間有限。高盛策略師 David Kostin 也說，標普 500 年初的大漲，已經把優於預期的經濟成長和公債殖利率下降反映在價格上，但從高估值、高利率和低迷的企業獲利來看，漲勢難再延續。