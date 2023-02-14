小摩策略師：經濟衰退將到來 股市上漲空間「相當有限」

摩根大通 (JPMorgan) 策略師 Marko Kolanovic 表示，他正在轉向更具防禦性的投資組合，並建議投資人看淡今年股市漲勢，因為經濟衰退目前尚未反映在股市，上漲空間恐怕有限。

Kolanovic 警告，經濟衰退最終將是必要的，才能使通膨將回到央行的目標。有鑑於估值過高和利率維持在高點，市場潛在上行空間可能「相當有限」。

他也指出，對美國工業股和歐洲股市來說，經濟衰退並未反映在其價格中，過去一年各市場基本上沒有變化。

Kolanovic 在 2022 年的大部分預測都沒有成功。隨後，由於今年經濟前景疲軟，他改變了觀點，在去年 12 月中旬削減了股票配置。 1 月份，他表示經濟正走向衰退，由於擔心經濟衰退和央行過度緊縮，該行再次縮減了建議的股票配置。上週，他更表示，美國經濟的通膨減緩 (disinflation) 過程可能只是「暫時的」。

不過，Kolanovic 在去年 10 月建議投資人逢低買入中國股票，他的這個預測是正確的，因為 MSCI 中國指數自 10 月初以來已上漲超過 20%。他也表示，該行將繼續調整其投資組合，期望受益於中國的重新開放，並主要加碼能源和新興市場股票來「增持」大宗商品。

Kolanovic 說，該行認為全球股市，包含中國 / 新興市場、日本和歐洲，較美國股市能提供更好的風險回報。

Kolanovic 率領的策略師團隊建議，投資者應利用市場當前的強勁表現，減少風險部位。