伍德：史上最殘酷的升息接近尾聲 股市將持續反彈

方舟投資 (Ark Invest) CEO 伍德 (Cathie Wood) 旗下基金在 2023 年反彈迅速，她預測，隨著美聯準會 (Fed) 的升息行動接近尾聲，旗艦基金方舟創新 ETF(ARKK-US) 中的許多持股價格將持續上漲。

伍德在接受採訪時表示，在 2022 年，不少資產受到衝擊，也包括該公司的創新戰略，是因為投資人對通貨膨脹和利率上升的擔憂。她說自己從未見過市場如此混亂，但是，隨著歷史上最殘酷的升息即將結束，這個過程將比大多數人預期的更快結束。

「我們確實認為通膨如今正在下降，Fed 當然是在盡自己的職責，貨幣供應量的增長正在下降，自經濟大蕭條以來，我們還沒有看到過貨幣供應量下降。」伍德指出，儘管 Fed 最近幾週聽起來更加鷹派，但是因為 Fed 真的想確保自己完成了工作，她相信，股市將可以看到隧道盡頭的曙光。

伍德說：「也許他們會再升息 25 個基點，也許 50 個基點，我不知道，但我認為我們已經接近終點水平。」

伍德先前就曾表示，如果 Fed 將利率上調至 5% 或更高，到達許多經濟學家預測的水準以及貨幣市場價格所暗示的水準，她會感到非常驚訝。伍德認為，Fed 可能轉鴿，在利率達到 4.5% 後不會繼續上調，並帶動股市上漲。

伍德說道，為了抑制通膨，Fed 去年大舉升息，提高前所未見，她相信在今年某個時候，通膨率將降至 Fed 目標 2% 以下。隨著通貨膨脹的解緩，利率下降，將有利於投資組合。