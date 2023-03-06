特斯拉再降價! 美國Model S和Model X調降4%至9%

美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 再度下調 Model S 和 Model X 售價，這是該公司今年以來第 2 度調降美國市場售價，以提振市場需求。

近幾個月來，特斯拉執行長馬斯克一再表示，將專注於降低價格，以提振需求，並且在先前降價行動中成功推升訂單量。此次降價是今年 1 月大幅調降後的最新行動。

特斯拉美國官網的資訊顯示，特斯拉已將 Model S 基礎版降價 5000 美元，售價從原先的 9 萬 4990 美元降至 8 萬 9990 美元，Model S Plaid 版則降價 4%，從原先的 11 萬 4990 美元降至 10 萬 9990 美元。

另外，Model X 基礎四輪驅動版售價調降了約 9%，從原先的 109,990 美元調降至 99,990 美元，Model X Plaid 則是調降約 8.3%，從 119,990 美元降至 109,990 美元。

RBC 資本市場分析師 Tom Narayan 曾表示，特斯拉祭出降價戰，成功帶動需求，而且特斯拉的產品是業界的「模範生」，就算市場競爭加劇，對特斯拉產品的需求仍將保持強勁。

馬斯克先前表示，客戶訂單在第一輪降價後大幅成長，約為公司 1 月產量的兩倍，顯示激進降價行動成功激發電動車需求。

特斯拉去年第四季交車量為 405,278 輛，創下單季最高紀錄，但交付量仍不如分析師原估的 420,760 輛。全年交車量為 131 萬輛，較前年躍增 40%，但交付量仍未達 50% 成長目標。

特斯拉今年的漲勢跑贏大型科技股為主的那斯達克 100 指數，後者今年來約漲 10%，一部分和散戶投機買盤重出江湖有關，而特斯拉正是最受散戶青睞的股票之一。