美股反彈理由？花旗：全球央行挹注了1兆美元流動性　

今年以來全球股市的上漲讓華爾街的感到困惑，尤其是在多國央行持續升息以抑制通膨的情況下。有分析師表示，其實近期多國央行，對全球金融系統注資了 1 兆美元的流動性。

花旗全球市場策略師 Matt King 在報告中指出，全球大型央行近 3 個月來對於金融系統挹注的金額達到約 1 兆美元，其中，大部分來自中國人民銀行 (PBoC)，該行沒有跟隨其他國家貨幣緊縮的趨勢，而是選擇向國內銀行系統注入流動性。

「儘管央行告訴我們他們將收緊貨幣政策，但事實證明，在全球範圍內，他們在過去 3 個月中增加了價值 1 兆美元的流動性。」King 說。

King 在研究中也發現，全球股市的走勢與全球央行流動性的變化趨勢幾乎同步。根據 FactSet 的數據，MSCI 世界指數自去年 9 月底以來已上漲 12%，同一時間內，全球央行挹注的流動性開始轉向增加。

報告指出，美聯準會 (Fed) 甚至也對流動性做出了貢獻。根據聖路易斯聯儲的數據，儘管 Fed 的債券持有部位自去年春季以來縮減了約 5000 億美元，但截至 2 月 22 日，準備金餘額仍達到 3.01 兆美元，高於去年 9 月底的 2.9 兆美元。

顧問機構 CrossBorder Capital 董事 Michael Howell 表示，Fed 理應縮減資產負債表，但銀行準備金卻並沒有下降。這可能有助於支撐股價，因為美國當地銀行可用於投入金融系統的資金數量有所增加，而不是減少。