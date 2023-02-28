強攻AI！Meta將成立新產品團隊、Snap推聊天機器人「My AI」

作為深耕人工智慧 (AI) 領域的最新一步，Meta(META-US) 表示正在成立新的 AI 產品團隊，試圖將 AI 技術整合到自家產品當中，Snap(SNAP-US) 也在同日宣布推出聊天機器人服務。

Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在 Instagram 貼文上表示，Meta 正在成立一個專注在生成式 AI(generative AI) 的頂級產品團隊，並嘗試將該技術應用在 WhatsApp、Messenger 等訊息聊天 App，以及 Instagram 等平台的視訊和多媒體濾鏡上面。

祖克柏說：「在獲得真正的未來體驗之前，我們還有很多基本工作要做，但我對我們即將在這段過程中創造的所有新事物感到興奮。」

據了解，新的部門將整合 Meta 底下多個團隊，並由現任首席產品總監 Chris Cox 領導。

Meta 的最新行動再度展現其深入 AI 戰局的決心。該公司上周才公開最新的大型語言模型「LLaMA」，並計劃把該項技術開放給研究人員，讓外部人員更清楚了解系統的工作原理，並且根據自身需求進行調整，在相關項目上推動協作。

同日，Snap 宣布向 Snapchat + 付費用戶提供聊天機器人服務，這項名為「My AI」的功能，是基於 OpenAI 技術所提供的服務，旨在幫助回答用戶問題。

不過，考量到 Google、微軟等科技巨頭都曾經發生聊天機器人回答錯誤的情況，Snap 也在聲明中警告，其基於 OpenAI 技術所開發出的聊天機器人也有答題錯誤的疑慮。