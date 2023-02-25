AI競賽不落人後 Meta再推大型語言模型「LLaMA」

人工智慧 (AI) 競賽如火如荼展開之際，Meta(META-US) 周五 (24 日) 發布一項可用來發展相關應用的研究工具，試圖加入競爭對手微軟、Google 的行列，在 ChatGPT 掀起的 AI 大戰中創造話題。

Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 透過 Instagram 介紹這項名為「LLaMA」的大型語言模型，說明這項工具在產出文本、對話、整理文檔以及進行更複雜任務等方面展現巨大潛力，例如解決數學問題或是進行科學研究。

一位 Meta 發言人表示，目前 LLaMA 尚未應用於旗下產品，包含 Facebook 和 Instagram，但公司計劃向自家 AI 研究人員提供該技術。

大型語言模型形同大型 AI 系統，可透過吸收大量新聞文章、社群貼文或其他網路資源的數位文本進行資料訓練，近期討論度極高的 ChatGPT，便是利用 OpenAI 的大型語言模型 GPT-3 開發出來的聊天機器人。

從各大科技公司的積極動作來看，AI 儼然已成為眾家競逐的一級戰區。微軟向 OpenAI 注資數十億美元後，本月稍早推出結合 AI 聊天機器人技術的新版搜尋引擎 Bing。Google 旗下也有名為「LaMDA 」的大型語言模型，並且正在測試一款以 LaMDA 為基礎的對話式搜尋引擎 Bard。

Meta 過去曾推出名為「OPT-175B」的大型語言模型，並在去年底發布另一款模型「Galactica」，但後者因經常分享具有偏見或不準確的訊息而被研究人員撤回。