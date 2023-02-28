美國2022年批准70%中國出口許可申請

美國商務部週一 (27 日) 公告，美國政府在 2022 預算年度批准約 70% 的中國出口許可證申請。

負責工業和安全事務的商務部副部長 Alan F . Estevez 週二 (28 日) 將出席國會眾議院外交委員會聽證會。

根據預先提交國會的文件內容顯示，美國商務部和其他政府機構在 2022 預算年度 (截至 2022 年 9 月底止) 批准 69.9% 涉及中國出口許可證的申請，同時以拒絕或不採取行動退回約 30.1% 的此類申請。

美國政府在 2022 預算年度批准約 70% 的中國出口許可證申請 (圖片：AFP)

Estevez 表示，任何批准的中國出口許可證都不是出口管制的漏洞，中國仍然是美國政府執法工作的巨大焦點，他們將在未來一年繼續優先考慮這項工作。

針對中國的許可證申請，美國政府平均處理時間約為 77 天，較對其他國家的平均處理時間 (約 40 天) 長得多。

美商務部的工業與安全局 (BIS) 管控的「實體清單」(即貿易黑名單) 中，有超過 639 家中國公司，其中超過 155 家是在拜登政府時期加入的，列入實體清單上的公司無法取得美國原產的商品和技術。

商務部還維持著「未經核實清單」，要求美國出口商在向這些實體發貨前辦理更多手續以利檢查。此外，商務部在大約 54 個國家進行了大約 1151 次最終用途檢查，其中大約 75% 的檢查被認為是有利的。

Estevez 強調，這些限制措施並不是為了停止傳統半導體的生產，也不是經濟保護主義的工具，它們是國家安全和外交政策工具。