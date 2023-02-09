谷歌聊天機器人Bard回答問題失誤 母公司Alphabet盤中股價暴跌逾8%

Alphabet 旗下 Google 推出的人工智慧（AI）聊天機器人「Bard」在回答韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope, JWST）的問題上失誤，加劇大眾對其相關工具尚未準備好整合進搜尋引擎的擔憂，影響 Alphabet 盤中股價重挫逾 8%。

截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 盤中股價下跌 8.28%，每股暫報 98.77 美元。

Google 在推特發布短片廣告推廣自家的 AI 聊天機器人 Bard。Bard 是近期爆紅、給 Google 搜尋帶來巨大威脅的 ChatGPT 競品，然而備受期待的 Bard 卻出師不利。

有問題問道：「關於韋伯太空望遠鏡，我可以告訴我 9 歲的孩子它有哪些新發現？」對此，Bard 給出很多答案，其中一個是太陽系外行星的第一張照片是韋伯太空望遠鏡拍攝的。但是這個答案是錯誤的，根據美國國家航空暨太空總署（NASA），拍攝第一張系外行星照片的是歐洲南方天文台（ESO）的甚大望遠鏡（Very Large Telescope ,VLT）。

Bard 回答錯誤讓 Google 周三股價大跌，盤中跌逾 8%，與此同時也加劇外界對其相關工具尚未準備好整合進搜尋引擎裡的擔憂。就目前來看，Bard 似乎難與強大的 ChatGPT 匹敵，而目前 Google 尚未就相關情況作出回應。

Google 在推特廣告中表示，Bard 是一項實驗性對話式 AI 服務，基於語言模型 LaMDA。Bard 使用 Google 的大型語言模型建構並利用網路訊息。Google 表示其聊天機器人有助簡化複雜話題，目前該廣告在推特的瀏覽次數已達 100 萬次。

昨日持有 ChatGPT 股份的微軟 (MSFT-US) 宣布推出 AI 驅動的新必應（Bing）頁面，附帶有一個擴展聊天視窗，可以針對用戶的提問給出不僅限於事實的答案。微軟表示必應採用比 ChatGPT 所用模型更強大的升級版 AI 語言模型 GPT-3.5，計劃幾周內向數以百萬的用戶推出。