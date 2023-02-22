AI競賽升溫！亞馬遜AWS和新創合作 與ChatGPT競爭

亞馬遜的雲端事業 Amazon Web Services(AWS) 升高人工智慧 (AI) 市場戰況，和正在開發 ChatGPT 對手產品的新創公司 Hugging Face 擴大合作，成為最新一家加入生成式 AI 體系的科技巨擘。

Hugging Face 開發使用機器學習打造 app 的工具，正在開發與 ChatGPT 技術競爭的語言生成工具。未來 AWS 將提供 Hugging Face 的產品給想把這類工具用在自家 app 建構模組上的雲端客戶，而 Hugging Face 將在 AWS 平台上開發名為「Bloom」的下一代語言模型。

Hugging Face 執行長 Clement Delangue 說，其與亞馬遜之間已有密切合作關係， 並擁有 1000 名共同客戶，但雙方簽訂的不是排他性協議， 因此 Hugging Face 仍能和其他雲端供應商合作。

AWS 已有超過 10 萬名客戶在其平台上使用 AI 技術，這些客戶現在起可以透過亞馬遜 SageMaker 計畫，使用 Hugging Face 的 AI 工具。此外，Hugging Face 的軟體開發人員則能使用亞馬遜的算力，以及亞馬遜針對 AI 任務開發的晶片。

亞馬遜與 AI 新創業者 Hugging Face 合作。

亞馬遜和 Hugging Face 合作的金額未公開，亞馬遜表示，並未投資後者。

這是近期眾多雲端供應商和生成式 AI 新創合作的最新例子。微軟 (MSFT-US) 上個月宣布投資開發出 ChatGPT 的 OpenAI 公司，據傳投資額 100 億美元，目前微軟已把其技術導入自家搜尋引擎 Bing。另外，據傳 Alphabet(GOOGL-US) 本月稍早投資 OpenAI 競爭對手 Anthropic，投資額近 4 億美元。

眾家大廠爭的是雲端運算服務的銷售能力，並搭上生成式 AI 的熱潮。生成式 AI 可以創造新的文字、照片和圖像，但這一切是靠城市整理大量現有內容所產生的，因此需要從雲端取得大量的算力，對亞馬遜、微軟和 Google 是極為有利可圖的業務。

AWS 已和 Stability AI 合作，該公司開發的影像生成工具 Stable Diffusion 是 OpenAI 旗下 Dall-E 的競爭產品。另一個合作對象是以色列的 AI21Labs，後者開發的 Jurassic 是 ChatGPT 語言模型的競爭對手。

AWS 資料庫、分析和機器學習的副總裁 Swami Sivasubramanian 說：「這個世界不應該只有單一個模型。大家都希望開發人員有廣泛的選擇。」

Hugging Face 去年募資 1 億美元，投資人包括 Lux Capital、紅杉資本 (Sequoia Capital)、Coatue Management 和籃球球星杜蘭特 (Kevin Durant，KD)。