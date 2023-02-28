〈紐約匯市〉投資人獲利了結 DXY自七周高點回落、英鎊強彈1%

美元指數周一 (27 日) 自七周高點回落，投資人趁著美元近期的強勁漲勢獲利了結，並等待 2 月就業和通膨數據。英鎊則在英國和歐盟就北愛爾蘭貿易新規範達成協議後強彈 1%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.53%，至 104.66。

數據方面，美國上月耐用品訂單月減 4.5%，跌幅大於預期，進而加劇美元跌勢。分析師認為，該項報告打擊了一些關於美國利率的鷹派立場，但他們預估利率仍將在更長一段時間內維持在較高水平。

Convera 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示：「因美國經濟數據強於預期，美元指數本月漲近 3%，隨著 2 月即將結束，投資人正在獲利了結。但他們只是從檯面上撤出一些籌碼，目前為止，我們已掌握大量經濟數據，這些數據都遠高於預期，並持續為美元挹注動能。」

不過，雖然上月美國待售房屋銷售指數創下 2 年半來最大漲幅，卻未能像其他強勁經濟數據一樣為美元帶來提振。

市場正等待 3 月 10 日和 3 月 14 日公布的美國 2 月非農和消費者物價指數 (CPI) 報告，兩者都將影響聯準會 (Fed) 的利率決策，以及為了打擊通膨所付出的努力。

Manimbo 說：「在看到下一次非農和 CPI 數據之前，市場不願意大幅壓低美元，他們 (指市場) 意識到達到 2% 通膨目標的道路可能更長、更曲折。」

根據期貨市場定價，交易員現在預估 Fed 將在 7 月前將利率升至 5.4% 左右，高於 2 月初預估的 4.9%。

歐元上漲 0.6% 至 1.0607 美元，英鎊則升 1% 至 1.2060 美元。英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 周一就英國脫歐後的北愛爾蘭貿易規則調整與歐盟達成協議，這將使英國貨物在運往北愛爾蘭地區時更加順暢。

日元兌美元盤中升至兩個多月高點後回吐升幅，截稿前漲約 0.15%，至 136.22 日元兌 1 美元。

日本銀行 (央行) 新任總裁提名人植田和男 (Kazuo Ueda) 周一再度強調以超寬鬆貨幣政策來支持日本經濟的說法，稱當前的貨幣政策利大於弊。

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