AI搜尋首次交鋒微軟大獲全勝 Bing下載增長10倍 分析師調升目標價

在搜尋引擎市場，Bing(必應) 一直是個微不足道的小角色，但如今在 ChatGPT 的加持下，它有可能顛覆整個搜尋引擎市場。

根據應用情報公司 data.ai 周三 (8 日) 的初步估計，必應在全球範圍內的新下載量增長了 10 倍，在美國的 App Store 所有免費 iPhone 應用程序中，必應中排名第 12。

微軟發表會大獲好評

微軟 (MSFT-US) 首次展示了新的必應，這次更新在搜尋引擎本身增加了類似 ChatGPT 的體驗，允許用戶與人工智慧聊天機器人交談，以幫助解決更複雜的查詢，並幫助選擇內容創建任務。

以最近的財報季為例，根據展示的內容，必應不但可以幫用戶總結財報的重點，用戶還可以直接提出需求，要求比較另一份財報內容，不需要再經過多次的搜尋。

長期以來，Google(Googl-US) 幾乎壟斷了網路搜尋。 它目前擁有約 93% 的市場份額，而必應僅為 3%。

事實上，Google 對搜尋市場的控制已經引發了美國司法部的兩起獨立訴訟。 第一個於 2020 年提交，重點是搜索。 該案將於今年晚些時候開庭審理。 今年早些時候，政府提起了第二起反壟斷訴訟，這次涉及線上廣告市場。

分析師上調微軟目標價

但對投資者來說，他們並不關心訴訟，但擔心 Google 將在這場 AI 搜索大戰落敗。兩軍首度交鋒的結果，首陣 Google 慘敗。Google 的股價大跌 7.68%，微軟在市場整體下跌情況下，也小跌 0.31%，但盤後上漲 0.5%。

搜尋引擎市場僅占微軟獲利的極小部分，但這代表一點點成長，就將帶來相對更高的獲利，甚至也可以因此大打價格戰。但對 Google 來說，這卻是他們賴以維生的主業。

微軟財務長 Amy Hood 周二表示，搜索廣告約占數位廣告市場整體 5000 億美元的 40%。微軟 Windows、設備和搜尋業務的首席財務官 Philippe Ockenden 補充說，「搜索廣告市場份額每增加 1 個百分點，我們的廣告業務就會獲得 20 億美元的收入機會。」

摩根大通分析師 Mark Murphy 周三重申了他對微軟股票的增持評級，同時將目標價從 265 美元上調至 305 美元。Mizuho 分析師 Gregg Mowkowitz 同樣將微軟股票的目標價從 280 美元上調至 300 美元，同時重申他的買入評級。