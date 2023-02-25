美國經濟有「重新加速」跡象  可望增添半導體股光彩

即使聯準會 (Fed) 升息陰霾壟罩，但美國經濟展現的強韌跡象，正在提高半導體股的吸引力，費城半導體指數今年來上漲 16%，打敗同期上漲 3% 的標普 500，和上漲 8.5% 的那斯達克綜合指數。

路透報導，半導體股是去年股市風暴中受傷最重的一類，在經濟衰退將到來的擔憂下，費半累計跌掉 36%。但從今年開始，半導體股帶領大盤反彈，部分原因試愈來愈多激將顯示，即使 Fed 以數十年來最強升息力道壓制通膨，美國經濟依然強健。

半導體在不計其數、各式各樣的商品都是關鍵零件，因此一些投資人認為當經濟強健，有助於半導體類股交出好表現。

Baker Avenue 財富管理公司首席策略師 King Lip 說，儘管去年壟罩在衰退擔憂中，市場現在相信「經濟將繼續突飛猛進」，這會讓半導體股有很好的表現。該公司持股包括輝達 (NVDA-US) 和安森美 (ON-US)。

費半今年來跑贏標普 500 和那斯達克。(圖: AFP)

事實上，對最近的股市來說，強健的股市可說是一把雙面刃，因為美國經濟正邁向所謂的「不著陸」，代表經濟成長很強，讓通膨仍保持在高點，並促使 Fed 必須維持更長時間的高利率政策。

投資人將可從下周的耐久財訂單、消費者信心等經濟數據中，研判美國經濟的體質。

即便經濟「不著陸」對股市並非全然利多，然而在費半 30 檔成分股中，幾乎每一檔今年都跑贏大盤，以輝達漲幅最驚人，年初至今共上漲 60%，使其市值衝上 5700 億美元，成為標普 500 指數成分股中身價第六高的公司，排在特斯拉 (TSLA-US) 之後。

費半 (橘) 和標普 500(藍) 今年來表現 (上圖)，以及去年 1 月至今年 2 月的表現 (下圖)。來源: 路透

輝達周四 (23 日) 大漲 14%，因上季營收優於預期，且執行長黃仁勳透露，支援 AI 服務的輝達晶片數量在過去 60 天內飛漲，不過該股周五轉跌，收盤下滑 1.6% 至每股 232.86 美元。

半導體股展望比去年底好

半導體接下來能否維繫動能，取決於它們是否能實現去年大幅下修後的獲利預測。

Berstein 分析師 Stacy Rasgon 說，從去年 6 月到今年 1 月，半導體股的未來 12 月獲利預測大幅下修 28%，為 10 年來最大下修幅度。

根據 Refinitiv IBES，標普 500 的半導體和設備產業今年獲利可能下滑 20%，但今年最後一季有望回溫。該族群在標普指數的權重占近 6%。

Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 說：「並非目前的基本面很好，但是展望看起來比 2022 年底轉好一些。」

半導體中仍有一些表現落後者，例如英特爾 (INTC-US) 今年下跌 5%。該公司本周稍早宣布大砍股利至 16 年低點，因個人電腦 (PC) 和資料中心的晶片需求正在減緩。

經濟強健的兩面刃

另一方面，雖然晶片股可能從強勁的經濟中受益，但幾乎無法倖免於公債殖利率上升的打擊。今年來在 Fed 可能進一步升息的預期下，美債殖利率飆升，讓股票必須與債券的投報率競爭，而且還會導致股票估值變得昂貴，尤其是那些更依賴未來收益的科技公司。

Fed 升息推高美債殖利率並讓經濟衰退的風險增加，仍是半導體潛在利空。(圖: AFP)

此外，如果 Fed 政策真的導致下半年經濟衰退，半導體將受創。

NFJ 投資公司投組經理人 Burns McKinney 提醒，疫情後的 PC 需求下降，是半導體面臨的另一個考驗。

不過他看好半導體長期仍能蓬勃發展，理由是通膨降溫的跡象最終會讓 Fed 在下半年放慢緊縮步調。他目前持有德州儀器 (TXN-US) 和艾司摩爾 (ASML-US)。

他說：「較和緩的經濟數據，能讓 Fed 把腳從剎車上移開，如此一來，對景氣循環科技類股將是正面訊息。」