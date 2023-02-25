PayPal執行長卸任前 再砸200萬美元買自家股票

PayPal執行長卸任前 再砸200萬美元買自家股票 (圖片:AFP)
PayPal執行長卸任前 再砸200萬美元買自家股票 (圖片:AFP)

在金融服務公司 PayPal (PYPL-US) 股票流失新冠疫情大流行時期的所有收益後，即將卸任的總裁兼執行長 Dan Schulman 剛剛買進價值 200 萬美元的股票。

新冠疫情大流行時期，大眾網購盛行，讓 PayPal 股價在 2021 年 7 月下旬飆升至 310.16 美元的高位，但當前股價已落至 70 多美元區間，甚至較 2019 年盤中低點還低 (當時仍有 80 多美元)。

隨著新冠疫情減緩，PayPal 曾預見需求下降，但其任何行動都未能協助股價維持穩定，就連去年推進加密領域也遇上比特幣和其他加密貨幣暴跌的壞時機。

PayPal 在 2021 年底以 27 億美元收購「先買後付 (BNPL)」公司 Paidy，但總體而言，這類業務在升息環境下前景不明朗，與此同時，供應鏈持續中斷，俄羅斯入侵烏克蘭令情勢更惡化，這也是挫傷電商銷售的另一大因素。

Schulman 在 2 月 7 日支付 200 萬美元買進 PayPal 26065 股，均價 76.17 美元，根據上呈美國證券交易委員會 (SEC) 的文件， Schulman 目前擁有 PayPal 395351 股。   

Schulman 拒絕回應其增加公司持股一事的置評請求。

Schulman 上一回在公開市場上買自家股份是一年前的事，當時他支付 100 萬美元買進 7994 股，每股均價 124.57 美元。

在此回買股行動前一周，Schulman 甫宣布今年年底前將退休，而該消息掩蓋了市場對 PayPal 第四季財報的關注。

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