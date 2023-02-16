股神左右手孟格：台積電是地表最強半導體公司

「股神」巴菲特黃金搭擋、波克夏副董事長孟格 (Charlie Munger) 週三 (15 日) 盛讚：「台積電是地表最強半導體公司。」

高齡 99 歲孟格自 1978 年以來一直擔任波克夏的副董事長，並與 92 歲的股神巴菲特保持密切合作。身兼 Daily Journal 董事的孟格週三 (15 日) 在該公司線上年會中讚賞：「台積電是地表最強半導體公司。」

波克夏去年第四季重砍 5176 萬股台積電 ADR、減持幅度高達 86%。台積電 ADR 股價 (TSM-US) 週三重挫逾 5% 至每股 92.76 美元，折溢價率為 7.09%，換算價為 562.22 元。

孟格週三仍然看多台積電業績前景，淡化了對中國可能入侵台灣的風險。

孟格淡化了對中國可能入侵台灣的風險 (圖片：AFP)

孟格提到：「中國領導人是一個非常聰明、務實的人。俄烏戰爭本以為小菜一碟，實則不然，我認為，台灣也不會是這樣。」

孟格補充道：「這有助於投資中國的前景，因為大家可以在中國以比在美國更便宜的估值購買更好、更強大的公司。」

孟格提到：「與比亞迪相比，特斯拉相形見絀，我更願意投資比亞迪。」

波克夏上季還大舉拋售金融股，但孟格有不同的觀點，同時他還重申對加密貨幣的長期批評。

孟格稱：「我可能和巴菲特有不同的想法，Daily Journal 在金融危機時逢低買入多檔金融股，因為對我們來說，金融股並沒有那麼糟。」

Daily Journal 與波克夏一樣投資許多公司，但規模比波克夏的要小得多，Daily Journal 擁有美國銀行 (BAC-US)、美國合眾銀行 (USB-US) 和富國銀行 (WFC-US) 等股票。

近期比特幣和其他加密貨幣回溫，比特幣週三大漲逾 11%，重返 2.4 萬美元大關。

孟格抨擊：「我認為反對我 (加密貨幣) 立場的人都是白痴，投資人應該避開推銷加密貨幣的人，投資加密貨幣完全、絕對是瘋狂且愚蠢的賭博。」