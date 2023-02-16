美國經濟「不著陸」 會有什麼問題？

對於聯準會 (Fed) 一連串激進升息後的美國經濟，投資人現在辯論的主題已經從「硬著陸」(經濟衰退) 還是「軟著陸」(經濟成長減緩)，轉向「不著陸」的可能性。巴隆周刊 (Barron’s) 報導，不著陸只是延後經濟著陸的時間，同樣會帶來一些麻煩。

所謂的經濟不著陸，指的是經濟重新加速、下滑已經停止，而通膨仍然頑強。最近的報告顯示不著陸的機率正在升高：1 月非農就業新增人口是市場預估的兩倍，光用「強健」(robust) 形容還不夠，而服務業景氣保持韌性，製造業和房市數據甚至有看到隧道盡頭的跡象，通膨持續趨緩。

由於物價漲幅趨緩、經濟強勁，標普 500 指數今年來大漲。Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 說：「市場今年來大漲的原因之一是經濟軟著陸或不著陸的機率升高，特別是因為通膨持續下滑，雖然勞動力市場仍然強勁。」

那麼，在經濟成長翻升、生活成本從高點緩慢下降的情況下，美國民眾有什麼好擔心的？巴隆指出，更多就業代表更多美國人民可以繼續消費，周三公布的 1 月零售銷售意外強勁就是例證。

如此一來，在通膨僅只緩慢降溫的情況下，消費物價會繼續保持高昂、甚至上漲。美國通膨率仍遠高於 Fed 的 2% 目標，下降速度不如預期快，使 Fed 不得不繼續升息。

美銀全球研究投資策略師 Michael Harnett 說，「不著陸，代表 Fed 不會暫停。」

也就是說，之前多頭舉的是「政策轉向 (pivot)」的大旗，但現在看起來 Fed 不但沒有意思轉向，甚至無意暫停升息，反而將會繼續升息。

根據德意志銀行最新預測，Fed 這波升息循環將把利率升到最高 5.6%，從該行之前預測的 5.1% 上修。貨幣市場也已經上修利率預測，認為終點利率可能觸及 5.3%，從本月初顯示的 4.8% 大幅攀升。

連比較樂觀的學者也開始擔心通膨仍具有黏性，Yardeni 研究首席投資策略師 Ed Yardani 仍預期美國經濟將軟著陸且股市仍強，但坦承有通膨無法持續下降的風險。

他說：「Fed 會以為，降通膨唯一方法是引發一場經濟衰退。換句話說，通膨性的不著陸情境，可能變成走向硬著陸的漫漫長路。」

巴隆指出，去年底的熊市，已經讓人見識到 Fed 不惜犧牲經濟成長、也要升息抗通膨的硬著陸情境，對美股的打擊有多大。投資人最好記住「別和 Fed 對作」這句話。

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 說：「不著陸不是大好消息，因為經濟只是延後著陸，無法逃過硬著陸還是軟著陸的辯論。」這代表 Fed 將持續升息，直到確信經濟成長趨緩，不再帶來通膨上升壓力，才會罷休。