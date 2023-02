有ChatGPT 人人都能當作家！Kindle商店湧現AI電子書

用人工智慧 (AI) 寫書成真!美國紐約推銷員 Brett Schickler 利用聊天機器人 ChatGPT 透過簡單提示生成文本,在短短幾個小時內就創造了一本 30 頁的兒童繪本電子書,且 1 月時透過亞馬遜 Kindle 以 2.99 美元上架販售,實體的印刷版售價為 9.99 美元。

該故事書名為《聰明的小松鼠:儲蓄和投資的故事》(The Wise Little Squirrel: A Tale of Saving and Investing),內容敘述一隻名為 Sammy 的松鼠在偶然發現一枚金幣後,向他的森林朋友學習如何省錢,他做出一個橡子形狀的存錢罐,並投資橡子貿易,期盼有天能買下一座橡子磨石。最終 Sammy 成為森林裡最富有的松鼠,也是朋友們欣羨的對象,整座森林也開始繁榮起來。

該書帶給 Schickler 的收入不到 100 美元,但已足以激發他利用 ChatGPT 撰寫其他書籍。

ChatGPT 於去年 11 月首次亮相,因其能夠立即創建令人信服的文本而掀起科技界 AI 浪潮,除了 Schickler ,截至 2 月中旬,亞馬遜 Kindle 商店中有 200 多本電子書將 ChatGPT 列為作者或合著者,且該數量與日俱增,亞馬遜甚至開創子欄目:關於使用 ChatGPT 的書籍,完全由 ChatGPT 編寫。

許多作者並未公布是否在著作上使用該技術,因此該數量存有黑數。

真正作家是否害怕?

ChatGPT 似乎準備顛覆傳統圖書產業,因為想撈快錢的「準」小說家可利用該技術大量產出電子書,並透過亞馬遜的 Kindle Direct Publishing 上架販售,其中兒童繪本就是這些新手作家的目標領域。

作家協會 The Authors Guild 執行董事 Mary Rasenberger 擔心,這些 AI 童書湧進市場會令傳統作者失業,因為 AI 實現自動化的能力可以將寫書從一門手藝變成一種商品,倘若作家和平台不將書籍創作方式透明化,最終市場將充斥劣質書籍。

一位名叫 Frank White 的作者在 YouTube 影片展示其如何利用 ChatGPT 創作,他在不到一天的時間內創作了一本 119 頁的中篇小說,名為《Galactic Pimp: Vol. 1》,售價僅 1 美元。White 在影片中說,任何有錢有閒的人每年能利用 AI 創作 300 本這樣的書。

包含 White 在內,許多作家認為他們沒有義務在 Kindle 商店中披露其作品是否全部或部分由 AI 編寫,部分原因是亞馬遜政策並未如此要求。

針對此論點,亞馬遜受訪時並未說明是否計劃改變或審查其 Kindle 商店政策,僅表示商店販售的所有電子書都須遵守智慧財產權和其他適用法律。ChatGPT 開發商 OpenAI 的發言人拒絕置評。