有ChatGPT 人人都能當作家！Kindle商店湧現AI電子書

用人工智慧 (AI) 寫書成真！美國紐約推銷員 Brett Schickler 利用聊天機器人 ChatGPT 透過簡單提示生成文本，在短短幾個小時內就創造了一本 30 頁的兒童繪本電子書，且 1 月時透過亞馬遜 Kindle 以 2.99 美元上架販售，實體的印刷版售價為 9.99 美元。

該故事書名為《聰明的小松鼠：儲蓄和投資的故事》(The Wise Little Squirrel: A Tale of Saving and Investing)，內容敘述一隻名為 Sammy 的松鼠在偶然發現一枚金幣後，向他的森林朋友學習如何省錢，他做出一個橡子形狀的存錢罐，並投資橡子貿易，期盼有天能買下一座橡子磨石。最終 Sammy 成為森林裡最富有的松鼠，也是朋友們欣羨的對象，整座森林也開始繁榮起來。

該書帶給 Schickler 的收入不到 100 美元，但已足以激發他利用 ChatGPT 撰寫其他書籍。

ChatGPT 於去年 11 月首次亮相，因其能夠立即創建令人信服的文本而掀起科技界 AI 浪潮，除了 Schickler ，截至 2 月中旬，亞馬遜 Kindle 商店中有 200 多本電子書將 ChatGPT 列為作者或合著者，且該數量與日俱增，亞馬遜甚至開創子欄目：關於使用 ChatGPT 的書籍，完全由 ChatGPT 編寫。

許多作者並未公布是否在著作上使用該技術，因此該數量存有黑數。

真正作家是否害怕？

ChatGPT 似乎準備顛覆傳統圖書產業，因為想撈快錢的「準」小說家可利用該技術大量產出電子書，並透過亞馬遜的 Kindle Direct Publishing 上架販售，其中兒童繪本就是這些新手作家的目標領域。

作家協會 The Authors Guild 執行董事 Mary Rasenberger 擔心，這些 AI 童書湧進市場會令傳統作者失業，因為 AI 實現自動化的能力可以將寫書從一門手藝變成一種商品，倘若作家和平台不將書籍創作方式透明化，最終市場將充斥劣質書籍。

一位名叫 Frank White 的作者在 YouTube 影片展示其如何利用 ChatGPT 創作，他在不到一天的時間內創作了一本 119 頁的中篇小說，名為《Galactic Pimp: Vol. 1》，售價僅 1 美元。White 在影片中說，任何有錢有閒的人每年能利用 AI 創作 300 本這樣的書。

包含 White 在內，許多作家認為他們沒有義務在 Kindle 商店中披露其作品是否全部或部分由 AI 編寫，部分原因是亞馬遜政策並未如此要求。

針對此論點，亞馬遜受訪時並未說明是否計劃改變或審查其 Kindle 商店政策，僅表示商店販售的所有電子書都須遵守智慧財產權和其他適用法律。ChatGPT 開發商 OpenAI 的發言人拒絕置評。