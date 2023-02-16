美股盤前：GOOGLE致員工信，要求員工協助測試Bard AI聊天機器人!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午５點 3 分)：

■ 道瓊指數：上漲 7 點，漲幅 0.02% 至 34181。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 24，漲幅 0.19% 至 12754.00。

■ 標普 500 指數：上漲 2.75，漲幅 0.07% 至 4161.00。

【今日總經數據】美國初領失業金人數、美國 1 月新屋開工、美國 1 月 PPI、美國 2 月費城聯儲製造業指數。

二、美股盤前關注重點

1. 零售銷售數據：昨日美國於盤前公布 1 月零售銷售數據，自 - 1.1% 上升至 3%，也優於市場預期的 1.8%。細項方面，汽車及其零組件、傢俱和電子產品零售方面為主要銷售增漲項目。零售銷售優於預期下也讓市場擔憂聯準會升息循環會再度延後，因而昨日早盤美股三大指數全數開低，盤中 Refinitiv 報告顯示，近期已公布的 S&P500 財報中，70% 優於市場預期下，帶動美股三大指數終場全數收紅。

2. 美眾議院向五大科技巨頭 CEO 發傳票索取內容控管相關訊息：美國眾議院司法委員會主席 Jim Jordan 已向美國 5 大科技公司 CEO 發出傳票，要求其提供關於如何管控在線平台內容的訊息；5 大科技巨頭包含 Meta Platforms CEO 馬克 ‧ 祖克伯、谷歌母公司 Alphabet CEO 桑達 ‧ 皮採、微軟 CEO 薩提亞 ‧ 納德拉、蘋果 CEO 蒂姆 ‧ 庫克和亞馬遜 CEO 安迪 ‧ 賈西。

3. 亞馬遜降低成本新計畫：亞馬遜 (AMZN.US) 將砍歐洲中間商，鼓勵轉為第三方賣家，亞馬遜已警告歐洲的分銷商將在明年停止訂貨，轉而直接從品牌商購買產品，此舉為砍掉中間商來避免損失。亞馬遜表示，此計畫預計將於明年 1 月開始實施。而受影響的中間商，亞馬遜鼓勵其在線上銷售商品，亞馬遜將從每比銷售中抽取傭金，並收取額外的物流和廣告費用，而中間商無須購買庫存並銷售商品。

4. 谷歌致員工信，要求員工協助測試 Bard AI 聊天機器人：繼先前谷歌的 Bard AI 機器人在發表上大非所問，導致股價大跌後。谷歌母公司 Alphabet CEO 桑達 ‧ 皮查伊昨日發送一封信給員工，要求員工至少一週內花 2~4 小時幫助公司改善其 Bard AI 聊天機器人；郵件表示，公司目前急需採取行動以贏得 AI 搜索大戰。此外皮查伊也表示，AI 經歷了一輪冬去春，如今又來到春暖花開之際，做為 AI 至上的公司，我們多年來一直未其努力，以隨時做好準備 (推薦閱讀：小額投資方法｜大學生與新鮮人，該如何投資理財?)

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