比爾蓋茲：AI產業將威脅Google

隨著人工智慧 (AI) 聊天機器人 ChatGPT 風靡全球，微軟創辦人比爾 · 蓋茲 (Bill Gates) 表示，AI 產業將威脅 Google 搜尋引擎霸主地位。

比爾 · 蓋茲接受《In Good Company》節目專訪時表示，AI 可能會導致科技業相當劇烈的重新洗牌，可能會威脅到 Google 的市占率，而微軟在 AI 方面的行動相當迅速。

比爾 · 蓋茲預期，最終科技巨頭將整合為一個「個人代理」，提供所有的溝通和建議，取代目前人們使用亞馬遜、Siri 或 Outlook 的現況。

比爾 · 蓋茲預期，最終科技巨頭將整合為一個「個人代理」，提供所有的溝通和建議 (圖片：AFP)

比爾 · 蓋茲進一步解釋：「Google 擁有搜尋引擎霸主地位、亞馬遜 (AMZN-US) 則是電商龍頭、微軟擁有生產力護城河、蘋果 (AAPL-US) 擁有蘋果生態系統，有了這個『個人代理』，將把那個別獨立的市場轉化為一個。個人代理可以幫助人們以豐富多元的方式在我的設備上購物、執行計畫、處理文件和工作。」

比爾 · 蓋茲對 ChatGPT 聊天機器人的讀寫能力印象深刻，但他指出，要使 ChatGPT 這樣的 AI 工具更加準確和客製化，還需要做更多的工作。

他預測：「十年後，AI 將非常了解人類，這可能對科技市場前景的一次相當劇烈的重新洗牌。」

微軟整合 ChatGPT 推 AI 搜尋引擎 (圖片：翻攝微軟)

微軟目前正大舉投資 ChatGPT 母公司 OpenAI，還推出採 ChatGPT 技術強化的新版 Bing 搜尋功能和 Edge 瀏覽器，Google 則推出聊天機器人 Bard 迎擊，但後者由於推出過於倉促，Bard 在「關於韋伯太空望遠鏡的新發現有哪些？」答非所問，答題準確率令人大失所望。

不過，微軟推出的新版 Bing 也並非完美無缺，有測試人員發現，微軟 Bing 的回應出現一些問題，它會威脅、哄騙、在答題錯誤時堅持己見，甚至宣示對用戶的愛，看起來就像是喜怒無常、躁狂抑鬱的少年。

微軟 (MSFT-US) 測試人員則發現若 Bing 聊天聊太久會「亂講話」，因此設定 Bing 每個對話只能問答 5 次，每日最多 50 次。

特斯拉 (TSLA-US)、OpenAI 創辦人馬斯克近期警示，AI 是未來人類文明最大風險之一，比核彈頭還危險，但比爾 · 蓋茲認為，AI 技術優點大於缺點，人們就 AI 進行思辯是件好事。