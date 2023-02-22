Fed副主席由誰接班？白宮關注這三位歐巴馬時期官員

聯準會 (Fed) 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 升任白宮首席經濟顧問之後留下遺缺，對此 Evercore ISI 分析師指出，白宮將歐巴馬執政時期的三位前財政部官員，視為潛在的提名人選。

曾在拜登擔任副總統的時期為拜登提供經濟政策建議的 Evercore ISI 分析師 Tobin Marcus 指出，哈佛大學教授戴南 (Karen Dynan)、西北大學金融學教授埃伯利 (Janice Eberly) 以及摩根士丹利 (Morgan Stanely) 首席全球經濟學家卡彭特 (Seth Carpenter)，是拜登政府關注的三位人選。

其中，Marcus 認為戴南和埃伯利最有可能出線，因為兩人都是在民主黨決策圈內享負盛名且受人尊敬的經濟學家。

戴南和埃伯利都曾在美國前總統歐巴馬的領導下，擔任財政部首席經濟學家，在這之前，戴南還曾經在聯準會工作長達 17 年。

同樣被視為潛在人選的卡彭特曾在聯準會工作 15 年，且歐巴馬執政時期，他也在財政部工作過一段時間。在加入摩根士丹利之前，卡彭特擔任過瑞銀集團 (UBS) 的首席美國經濟學家。

Marcus 表示，雖然與前兩者相比，卡彭特獲得提名的機會相對較小，但他是具有市場經驗的人士當中，最有可能的人選。

針對上述報導，白宮和戴南拒絕置評，埃伯利和卡彭特沒有回應置評請求。

另外，《華爾街日報》(WSJ) 上周報導，稱白宮正考慮提名芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 為 Fed 副主席，Marcus 對此表示，沒有聽說過古爾斯比在名單當中。