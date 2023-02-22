Fed副主席由誰接班？白宮關注這三位歐巴馬時期官員

Fed副主席由誰接班？白宮關注這三位歐巴馬時期官員 (圖：AFP)
Fed副主席由誰接班？白宮關注這三位歐巴馬時期官員 (圖：AFP)

聯準會 (Fed) 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 升任白宮首席經濟顧問之後留下遺缺，對此 Evercore ISI 分析師指出，白宮將歐巴馬執政時期的三位前財政部官員，視為潛在的提名人選。

曾在拜登擔任副總統的時期為拜登提供經濟政策建議的 Evercore ISI 分析師 Tobin Marcus 指出，哈佛大學教授戴南 (Karen Dynan)、西北大學金融學教授埃伯利 (Janice Eberly) 以及摩根士丹利 (Morgan Stanely) 首席全球經濟學家卡彭特 (Seth Carpenter)，是拜登政府關注的三位人選。

其中，Marcus 認為戴南和埃伯利最有可能出線，因為兩人都是在民主黨決策圈內享負盛名且受人尊敬的經濟學家。

戴南和埃伯利都曾在美國前總統歐巴馬的領導下，擔任財政部首席經濟學家，在這之前，戴南還曾經在聯準會工作長達 17 年。

同樣被視為潛在人選的卡彭特曾在聯準會工作 15 年，且歐巴馬執政時期，他也在財政部工作過一段時間。在加入摩根士丹利之前，卡彭特擔任過瑞銀集團 (UBS) 的首席美國經濟學家。

Marcus 表示，雖然與前兩者相比，卡彭特獲得提名的機會相對較小，但他是具有市場經驗的人士當中，最有可能的人選。

針對上述報導，白宮和戴南拒絕置評，埃伯利和卡彭特沒有回應置評請求。

另外，《華爾街日報》(WSJ) 上周報導，稱白宮正考慮提名芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 為 Fed 副主席，Marcus 對此表示，沒有聽說過古爾斯比在名單當中。

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