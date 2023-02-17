LINE布局生成式AI 發表SmartText 2.0自然語言處理平台

LINE 今 (17) 日舉行年度科技盛會開發者大會 (LINE TAIWAN TECHPULSE 2023)，以開發與創新為主軸，著重「流程再造、創新應用」等技術議題，同時也搭上時下最熱門的生成式 AI 趨勢，首度發表由 LINE 台灣工程團隊獨家研發的 SmartText 2.0 自然語言處理平台進程。

LINE 提供的多元服務多以文字呈現，LINE 觀察到「自動化的文字處理」的重要，因此近年 LINE 工程團隊自 2018、2019 年起便以資料 (Data)、自然語言處理模型 (NLP Models)、服務整合 (Service Integration) 等三大要素，建構自然語言處理 (NLP) 賦能應用。

隨著旗下各項服務皆有各自的自然語言處理任務需求 (NLP Tasks)，LINE 說，為更有效率地使用 NLP Models，並通用在 LINE 旗下不同的服務領域，工程團隊 2019 年時提出「自然語言處理即服務」(NLPaaS) 的概念，將自然語言處理賦能，研發推出 SmartText 自然語言處理平台。

回顧初版的 SmartText 自然語言處理平台，LINE 表示，可透過平台模型進行常見的文字自動化任務，如文件分類、多標籤分類、主題偵測等，隨著近年生成式 AI 應用、資料模型越趨成熟，並在工程團隊的精進優化下，今日首次公開發表的「SmartText 自然語言處理平台 2.0」計畫，將可望執行更多元的 NLP 任務，包含文章摘要、換句話說、問答、客製化廣告文案生成等。

LINE 說，隨著文字應用場景更加廣泛普及，SmartText 2.0 將朝向快速生成式內容的方向努力，期許未來成為導入 AI 應用的得力助手，同時透過自然語言處理，可望擴大結合語音、圖像、影片等多元化應用，讓 AI 走入大眾生活。

據了解，LINE 集團總部目前也正積極開發以日文、韓文為主的語言模型，至於 SmartText 平台則是由台灣工程團隊獨家研發推出，主要則以繁體中文為主，應用地區目前也以台灣市場為主，不會未來也預計進一步開放平台的 API 讓更多人可以使用，而過去在內部各項服務的採用上，平均可提升 10-50% 的效率、並提升準確率。

另一方面，LINE 台灣執行長陳立人致詞時表示，資料治理具備高度重要性，而 LINE 是擁有廣大用戶的數位平台，因此 LINE 台灣資安團隊將持續強化零信任架構管理與內部資料治理，同時 LINE 台灣技術長陳鴻嘉也攜手研發工程團隊，分享去年在安全通報、發票管家、年度貼圖回顧、直播購物、DOSI 等五大開發進程。