專家：通膨高於預期 美股恐陷入震盪

Mott Capital Management 創辦人 Michael Kramer 表示，美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.4%，高於市場預期，可能會打擊多頭投資人，市場似乎錯誤解讀通膨情勢，數據與市場認知分歧恐將導致股市陷入劇烈震盪。

美國今年 1 月 CPI 年增 6.4%，略高於市場預期的 6.2%，但低於前值的 6.5%，為 2022 年年中達到峰值以來連續第七個月放緩。扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 5.6%，為 2021 年 12 月以來新低，略高於市場預期的 5.5% ，但略低於前值的 5.7%。

Kramer 指出，最新數據支持一種觀點，即通膨可能有僵固性，不會像股市認為的那樣迅速下降，這將導致美聯準會 (Fed) 在 2023 年全年都保持緊縮政策。其中，最大風險是，Fed 所預期的終端利率 5.1%，可能太低，利率恐怕需要升至更高水準。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 和達拉斯聯準銀總裁蘿根 (Lorie Logan) 同樣表示，Fed 將須更專注讓通膨回到 2% 目標。

Gramercy 基金董事長 Mohamed El-Erian 也說，Fed 要達到他們堅持的通膨目標，將是很大的挑戰。通膨可能在降到 3-4% 之後停滯，雖然 Fed 仍將承諾會讓通膨回到 2% 目標值，但大家最好要學著適應 3-4% 的通膨率。

此外，他也指出，Fed 這波升息循環的終點利率，可能高於市場現在定價，而且會保持在高水準一段時間。

根據機構調查結果，86 位經濟學家中有 46 位預估 Fed 將在 3、5 月分別升息一次，幅度皆為 1 碼 (25 個基點)，另外在 80 位經濟學家中有 54 位預估 Fed 今年不會降息。