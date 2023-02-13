通膨再現警訊 這次是來自供應鏈

在市場準備迎來周二 (14 日) 最新的消費者物價指數 (CPI) 之際，物流經理人警告供應鏈中存在持續的通貨膨脹源頭，並表示消費者應該準備好應對通膨對錢包的衝擊。

雖然導致商品價格上漲的供應鏈通膨的許多來源已經大幅下降，包括海運費和運輸燃料，但由於缺乏消費者需求而導致的庫存膨脹，正在對倉庫費率構成持續的上行壓力。

SEKO Logistics 全球商務長伯克 (Brian Bourke) 表示：「2022 年國際空運和海運以及國內卡車運輸的費率水平回落到最低水平。」「但到 2023 年，通貨膨脹壓力仍然存在，需求將超過供應，包括美國大部分地區的倉儲、國內包裹和勞動力。」

倉庫供需失衡的原因之一是缺乏新建設施。

WarehouseQuote 解決方案副總裁胡沃特 (Chris Huwaldt) 表示：「由於利率上升，美國工業建設開工同比大幅下降，全美倉儲能力仍然很低，並且在可預見的未來仍將保持緊張。」

隨著疫情期間飆升的商品通膨降溫，消費者物價大幅下跌，導至 Fed 主席鮑爾在最近的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後表示「通貨緊縮已經開始」。12 月 CPI 同比漲幅為 6.5%，為 2021 年 10 月以來最小，低於 2022 年 6 月的峰值 9.1%。

Fed 現在更加關注服務通膨，尤其是勞力價格，因為它預計商品通膨的壓力將繼續下降。但物流問題證明，商品方面仍存在一些通膨因素。

完整的倉庫和配送中心有些托運人將其產品放在拖車盤上的貨櫃中，但這就會產生轉嫁給消費者的費用。托運人有一段免費停置時間，在此期間不會因持有貨櫃而被收取費用，但一旦時間到期，就會開始按日收取滯納金。

ITS Logistics 拖運和多式聯運副總裁布拉希爾 (Paul Brashier) 說，留在拖車盤上的貨櫃會造成兩個代價高昂的問題：這些拖車盤無法用於移動新到達的貨櫃，給整個美國的拖車盤使用率帶來額外壓力，尤其是內陸鐵路集散場；托運人還將因停滯的拖車盤而被收取費用，這與貨櫃超時每天支付的津貼費用不同，「這可能導致數千萬美元的罰款」。

他預測，今年第 2 和第 3 季的每日津貼費用將激增，「這些費用還包括仍處於歷史高點的倉儲費用。」「滯納金和倉儲費轉嫁給了消費者，這就是為什麼產品沒有降價的原因。」

根據 WarehouseQuote 的數據，全美倉儲價格環比上漲 1.4%，同比上漲 10.6%。

對於庫存失衡的托運人，布拉希爾表示，這些費用可能會讓托運人每季損失數千萬美元。除了消費需求疲軟之外，這些費用還會波及獲利。

ITS Logistics 建議客戶考慮第三方物流供應商 (3PL) 提供的快閃式倉儲和地面操作，以避免影響獲利，「這將減少對在海運貨櫃儲存貨物的依賴。」

3PL 提供商包括 CH Robinson、Expeditors、UPS Supply Chain Solutions、Kuehne + Nagel（美洲）、J.B. Hunt、XPO Logistics

、GXO Logistics、Uber Freight 和 DHL Supply Chain（北美）。