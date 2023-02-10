伊爾艾朗：通膨有75%機率反彈或處在高點

安聯集團 (Allianz) 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 認為，通膨有 75% 的機率出現反彈或處在高點，而聯準會 (Fed) 最終可能因控制通膨未果而壓垮經濟。

近期市場對於通膨的態度似乎較為樂觀，12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率回落到 6.5%，Fed 本月初也將升息幅度放緩至 1 碼，投資人現在預估，Fed 在結束緊縮政策前只會再升息幾次，對於 Fed 可能在今年變得更鴿派的預期，也帶動美股走高。

然而，伊爾艾朗警告投資人不要高興得太快，因為通膨仍可能再度反彈，或是繼續維持在高點。

他預估，通膨從現在開始穩步下滑的機率只有 25%，物價急劇反彈、引發 U 型通膨恐慌的機率則為 25%，不過，最有可能的情況是通膨繼續保持在 3-4%，機率約為 50%。

伊爾艾朗說：「這將迫使 Fed 做出選擇，看是要壓垮經濟，讓通膨回到 2% 目標水平，還是觀察美國經濟能否承受通膨率穩定在 3-4%。」

伊爾艾朗表示，這代表 Fed 需要將利率維持在高水準。專家警告，這可能為經濟和市場帶來麻煩，因為去年高利率為市場帶來沈重壓力，且可能使經濟陷入衰退。

儘管如此，伊爾艾朗堅稱，若 Fed 太快放鬆打壓通膨的力道，恐面臨更大風險，這可能導致央行公信力受損，並在物價失控時引發另一波 70 年代的停滯性通膨危機。

他認為，若通膨恐慌只是暫時的，那麼最好的應對方法就是等待它結束，故步自封只會加劇問題的嚴重性，使問題變得更難解決。

他的看法反映了其他分析師的觀點，包含瑞銀集團、美國銀行在內的分析師均警告通膨還沒結束，瑞銀認為近期的通膨下滑趨勢可能只是假動作，美銀則警告通膨反彈恐在股市掀起又一陣波濤。