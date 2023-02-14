紐約Fed調查：未來一年通膨預期持平5% 收入成長估放緩

紐約聯準銀行公布最新消費者預期調查顯示，1 月美國民眾對未來一年的通膨預期仍處在高點，長期通膨預期則略為降溫，他們並下修對未來的收入成長預估。

根據周一 (13 日) 發布的報告，1 月受訪者對未來一年的通膨預期維持在 5% 不變，對未來三年的通膨預期有所降溫，自 12 月的 2.9% 下滑至 2.7%，對未來五年的通膨預期，則自 12 月的 2.4% 小幅升至 2.5%。

紅線：美消費者未來一年通膨預期；藍：未來三年通膨預期；綠：未來五年通膨預期 (圖：Zerohedge)

另外，1 月受訪家庭收入預期成長中位數下滑 1.3 個百分點至 3.3%，低於上月的 4.6%，月減幅是近十年來最大。

報告指出，上月房價預期增幅是 2020 年 5 月以來次低，但受訪者預期食品和能源價格將上漲，租金和醫療費用也將穩步增加。

有四分之一的受訪者預期明年房價將下滑 3%，與 2020 年 4 月創下的紀錄相當，即美國宣布 Covid-19 為大流行疾病的一個月後，這也是紐約 Fed 自 2013 年 6 月啟動調查以來，年收入 10 萬美元以上受訪者首次預期房價將在未來下滑。

消費者通膨預期是聯準會 (Fed) 密切關注的重要指標之一，他們認為，通膨預期會對當前的通膨水平造成顯著影響。

美國預定周二 (14 日) 公布最新消費者物價指數 (CPI)，市場預估 1 月 CPI 年增率將較前一月放緩，自 6.5% 下滑至 6.2%。