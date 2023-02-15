投資人消化CPI數據 觀望Fed官員談話 美債殖利率走跌

美國國債殖利率周三 (15 日) 下跌，因投資人消化了 1 月消費者物價指數 (CPI) 報告，並期待本周公布的進一步經濟數據和 Fed 官員的發言。

美東時間上午 6 點 05 分，10 年期美國殖利率下跌 2.1 個基點至 3.74%。2 年期國債殖利率下跌 1.2 個基點至 4.61%。

殖利率與價格呈倒掛關係，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

周二 (14 日) 公布的追踪商品和服務價格變化的 CPI 最新讀數高於預期，1 月通貨膨脹率上升 0.5%，同比上漲 6.4%。

根據《道瓊》的調查，經濟學家之前預計該數字將按月成長 0.4%，按年成長 6.2%。

紐約 Fed 總裁威廉斯在 CPI 報告發布後在紐約銀行協會發表講話時表示，Fed 與通膨的鬥爭尚未結束。與此同時，達拉斯 Fed 總裁洛根在德州 Prairie View A&M 大學的演說中表示，進一步升息是有可能的。

Fed 一直在升息，以努力為經濟降溫並緩解通貨膨脹。許多投資人擔心升息會導致緻美國經濟收縮，並期望 Fed 今年暫停升息。

投資人周三將關注零售銷售數據的發布，等待生產者物價指數 (PPI) 報告的發布，以及周四 (16 日) Fed 官員的最新評論。