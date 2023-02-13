聯準會緩升息 非投資等級債後市看漲

聯準會升息步伐放緩，固定收益資產逆風壓力明顯緩解，投信認為，今 (2023) 年固定收益資產回升可能性將大增，全球非投資級債市可望維持年初以來的反彈走勢，後市行情持續看升。

柏瑞投信指出，聯準會升息循環逐漸進尾聲，市場也大致反應對於升息的預期，固定收益資產最大的逆風可望明顯緩解，儘管目前經濟及企業獲利雖有放緩跡象，但過往美國經濟陷入衰退時，美公債殖利率多會震盪下行，預期在此情境下，今年固定收益資產表現回升的可能性將大增，全球非投資級債市可望維持年初以來的反彈走勢。

柏瑞投信指出，聯準會主席鮑爾雖重申將持續升息並暗示今年不會降息，但也言明通膨降溫。由於市場樂觀解讀美國升息週期或近尾聲，金融市場自今年以來反應經濟軟著陸機會提升，美 10 年期公債殖利率自今年初以來大多維持下行趨勢，激勵全球非投資級債市止跌反彈。

柏瑞全球策略非投資等級債券基金經理人劉文茵表示，投資人資金開始重新回流到固定收益市場，帶動新興市場和非投資級企業的發債活動復甦，預估在市場環境漸趨穩定下，加上整體債市的收益率仍相對較政府公債為高，有望吸引資金持續流入。

劉文茵指出，去年全年固定收益初級市場發行量驟減，與 2021 年相較之年減幅約 8 成，隨著升息步調放緩，利率風險降低可望活絡整體初級市場，預估 2023 年總發行量將較去年成長約 9 成，淨發行量則較去年成長約 5 成，兩者皆低於長期平均值，可望為非投資級債市提供技術性支撐。

從財務基本面來看，非投資級債企業的利息保障倍數已連續四季維持於歷史高位、且槓桿率逐季下行來到近 10 年低位，顯示債券整體信用體質仍佳。雖然外資券商 JPM 預估，2023 年全年的違約率將微升至 3%，但增幅相對有限。

安聯投信指出，今 (2023) 年非投資級債的發行量較過去數年明顯降低、在外流通總額明顯減少，將有利於支撐美國非投資級債後市。

展望美國非投資級債後市，安聯投信表示，評估未來包括反映經濟前景預期的違約狀況、股市未來波動與走勢以及市場流通性等因素，將影響非投資級債利差走勢。

至於觀察重點，則應留意包括美國服務業狀況及住房價格、勞動市場、央行政策及地緣政治風險等，做為投資時判斷的參考，建議可挑選存續期較短的債券，來降低利率波動對債券價格帶來的影響與風險。