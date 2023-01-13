滙豐銀估聯準會2月升息2碼後暫停升息 明年Q2開始降息

美國 12 月通膨數據有感降溫，市場關注美國聯準會升息步伐何時放緩。滙豐銀行預估，美國在 2 月升息 2 碼 (0.5 個百分點) 後將暫停升息，直到明 (2024) 年第 2 季才會開始降息。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，預估聯準會在 2 月升息一碼後利率將維持在 4.875% 的高點不變，要等美國的核心通膨下降後，聯準會才會在明年第 2 季、第 3 季分別降息 1 碼 (0.25 個百分點)。

范卓雲進一步指出，在美國暫緩升息後將影響美元升值幅度，研判屆時美元升值趨勢將進入尾聲，美元與其他貨幣的利差不再進一步擴大，因此對美元看法持中性觀點，同時看好日元、新加坡幣的後市展望。

從週期因素分析，滙豐銀行研判全球經濟可能在今年第 2 季或第 3 季前後觸底，但全球經濟放緩仍將影響企業未來盈餘表現，目前市場普遍認為，企業的盈餘將下修，預估在今年第 2 季前後觸底。

在投資標的部分，滙豐銀行認為，市場在經歷大規模震盪後，預估風險資產的長期預期回報率將明顯改善，展望今年，在美元利率見頂級通膨放緩後，將支撐債券表現，目前債券收益率處於 10 年來高點，而相較於股票與現金，債券的長期預期回報改善幅度也優於股票。

范卓雲表示，考量經濟成長週期較利率週期落後反應，在投資標的配置選擇承受利率風險而非承受週期風險，在債券收益率彈升後對已開發市場、新興市場和亞洲的高評級等級債券拉高配置比重，並偏好存續期 2 到 5 年的債券。

至於股票部分，范卓雲認為必須觀察企業盈餘衰退何時進入尾聲止穩，屆時建議可聚焦防禦性較低的類股。

范卓雲指出，股票在去 (2022) 年估值遭大幅修正後，部分估值被低估的股票投資契機可望浮現機會，包括淨零碳排轉型、數位經濟創新與亞洲長線有成長的標的。