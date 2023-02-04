滙豐銀：聯準會3月再升1碼後停止升息 最快明年Q2降息1碼

美國聯準會 2 月放緩升息步調只升息 1 碼 (0.25 個百分點)，滙豐銀行預期，聯準會將在 3 月升息 1 碼後，最快要到明 (2024) 年第 2 季與第 3 季才會降息，每次降息幅度為 1 碼。

聯準會主席鮑爾日前明確表態今年不會降息，但承認通膨有趨緩跡象，此番言論引發市場揣測，聯準會的升息循環有望接近尾聲，目前市場普遍認為，只要通膨數據沒有失控，聯準會最快今 (2023) 年上半年就會終止升息循環。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲認為，聯準會將在 3 月升息 1 碼將聯邦基金利率目標區間上調至 4.75 到 5.0%，之後利率將持續按兵不動。

范卓雲表示，聯準會認為通膨仍處於高位並將繼續關注薪資成長，研判到明第 2 季前都不會降息，最快要等明年第 2 季才會降息，降息幅度為 1 碼，第 3 季再降息 1 碼。

但瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，在勞動力市場供需平衡轉好之前，聯準會很難真的終止升息循環，直言現在預測聯準會貨幣政策轉向還言之過早。

在投資標的部分，滙豐銀行表示，隨著美國升息循環即將結束及通膨放緩，有利債券表現，尤其看好開發市場、亞洲、新興市場投資級公司債券

至於股票部分，滙豐銀行認為，隨著中國經濟回穩速度優於市場預期時，將帶動全球風險情緒改善，並進一步推升亞洲經濟成長加速，因此相對看好陸股等亞股表現。

富蘭克林華美投信指出，中國 A 股歷經清零政策衝擊，雖然目前仍有雜音干擾，但相對看好大科技大消費等標的，在政策利多與去年較長整理時間，讓陸股具備低基期優勢，今年第 1 季行情並不看淡。