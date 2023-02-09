紐約Fed總裁：央行5.1%利率峰值的預測非常合理

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）周三（8 日）接受華爾街日報（WSJ）採訪時表示，聯準會（Fed）官員去年 12 月的預測能很好的指引今年利率走向，政策可能需要在未來幾年保持限制性水準以壓低通膨。

Fed 政策制定者曾預估，到 2023 年底，基準聯邦基金利率將達到 5.1%，這意味著今年還會升息幾次，目前利率水準在 4.5% 至 4.75% 區間。

威廉斯表示，升息似乎是央行今年所需採取的非常合理措施，以實現供需平衡並降低通膨。此外，他還表示進一步升息 1 碼（25 個基點）「似乎是合適的幅度」，不過升息速度仍是取決於未來的經濟數據並強調 Fed 還有很多工作要做。

威廉斯認為，如果通膨持續升溫或者金融環境鬆動，Fed 可能需要升息應對，讓利率達到足夠嚴格的程度。他指出，目前利率是「勉強達到嚴格」的水準，並且認為通膨前景仍有許多不確定性，因此一定有各種讓通膨持續的因素。

他補充說，Fed 需要把利率提高到限制性水準並維持幾年，以確保通膨率回落到 2% 水準，接著隨時間推移，會讓利率回歸到更正常的水準。

就業市場方面，威廉斯認為，薪資成長仍「遠高於」Fed 的 2% 目標水準，並指出不包括住房、食品和能源在內的服務業價格通膨壓力持續存在。

他表示，在就業市場和經濟領域間仍有供需失衡問題，Fed 官員需要集中精力使其與 2% 的通膨目標保持一致。

Fed 主席鮑爾昨日談話堅持需要繼續升息遏止通膨立場，並認為如果物價壓力持續存在，借貸成本可能會達到比交易員和政策制定者預期更高的峰值。鮑爾對就業市場的看法是異常強勁，需要進一步升息降溫。

市場反應

截稿前，道瓊工業指數維持開盤頹勢，下跌逾 70 點或近 0.2%，暫報 34,081.07 點，那斯達克指數下跌逾 150 點或近 1.3%，暫報 11,955.06 點，標普 500 指數下跌近 0.71%，暫報 4,134.33 點，費半指數下跌近 1.4%，暫報 3,080.60 點，扭轉早盤漲勢。

芝商所 FedWatch Tool 顯示，聯邦基金利率期貨投資人預估 Fed 在 3 月升息 1 碼的機率為 90.8%、升息 2 碼（50 個基點）的機率為 9.2%，終點利率落在 5% 至 5.25%。