Fed理事華勒放鷹：利率可能會高於市場預期 抗通膨戰爭尚未結束

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）周三（8 日）在通膨問題上的措詞強硬，他警告雖然今年通膨似乎將繼續放緩，但對抗通膨的戰鬥尚未結束，貨幣政策收緊的時間會比預期久，可能導致利率高於市場預期。

華勒表示 1 月非農就業新增 51.7 萬人，凸顯就業市場「強勁」，可能刺激消費者支出，從而維持通膨持續升溫，因此 Fed 需要維持目前的貨幣緊縮行動。另外，即便美國薪資成長有所放緩，但華勒認為這還不夠。Fed 自 2022 年 3 月以來已進行 8 次升息。

華勒認為，即便看到 Fed 對抗通膨開始取得成效，但未來還有更遠的路要走，可能會是一場持久戰，因此高利率持續的時間會比一些人目前預期的還久，但為替通膨退燒，這是必須採取的行動。

不過華勒並未在談話中表明 Fed 需要把利率提升到多高，才能足以讓通膨回落至央行的 2% 目標水準，僅表示他認為緊縮的貨幣政策將持續「一段時間」。

華勒說：「一些人認為今年通膨可能很快退燒。雖然這是個大家都樂見的結果，但我尚未從經濟數據中看到這種通膨快速退燒的訊號，我已做好準備進行更長期的戰鬥，好讓通膨回到央行的目標水準。」

根據芝商所 FedWatch Tool 數據，市場目前預估 Fed 還會升息兩次，分別在 3 月和 5 月的會議上各升息 1 碼（25 個基點）。另外，隨美國經濟放緩並有可能陷入衰退，Fed 可能會在今年年底前降息 1 碼。

市場反應

稍早紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）暗示 Fed 須持續升息以對抗通膨，美股主要指數受影響走低，而在華勒演講後，四大指數跌幅加深。

截稿前，道瓊工業指數跌近 100 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 150 點或近 1.3%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數跌近 1.4%。美國 10 年期公債殖利率報 3.65%、美元指數報 103.18。