與ChatGPT首戰失利、市值慘摔 Google員工批CEO推AI機器人貿然又倉促

面對人工智慧 (AI) 機器人 ChatGPT 迅速崛起，Google 本周推出自家機器人 Bard 應戰，卻答非所問，導致本周股價市值蒸發逾 1500 億美元。Google 員工紛紛上內部論壇表達不滿，批評執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 和高層在倉促之間推出 Bard，笨手笨腳，一點也不像 Google 作風。

根據 CNBC 取得的內部訊息和備忘錄，Bard 發表會出包後，Google 員工在公司內部論壇 Memegen 上批評高層「倉促」、「拙劣」、「一點也不 Google」。

Google 本周一搶先揭露 AI 聊天機器人技術的一些訊息，接著周三正式發表 Bard，微軟則是在周二展示 Bing 搜尋引擎整合 OpenAI 公司所開發 ChatGPT 技術的成果。微軟是 OpenAI 的早期投資者。

在 Google 周三活動中，研究主管 Prabhakar Raghavan 簡單用幾張投影片說明 Bard 的功能，過程中一名展示人員忘記攜帶用來示範的手機。觀眾希望聽到更多訊息，有些員工不知道公司正在舉辦活動。

在此同時，推特上開始有人指出，Bard 在推特宣傳短片中，答錯了拍攝太陽系行星第一張照片的太空望眼鏡答案。

Google Bard 迎戰 ChatGPT 首戰失利，執行長皮查伊遭批決策倉促。(圖: AFP)

雖然 Google 員工經常在 Memegen 上揶揄公司的小失誤，但 Bard 發表後，員工發文的語氣較嚴肅，甚至直接點名執行長。根據一則附上他嚴肅照片的貼文：「親愛的桑德 (皮查伊的名字)，Bard 發表會和裁員的消息都太過匆促、拙劣而且短視近利了。請重新把眼光放長遠。」該則文章獲得許多員工贊成。

另一則獲得多人支持的貼文則是說：「桑德和高層，你們只能獲得 PerfNI(Google 員工表現的最低評等)。你們追求『聚焦』的過程目光短淺得可笑，一點也不符合 Google 作風。」

這裡指的是皮查伊去年呼籲員工更專注，以及領導層鼓勵成為的「谷歌人」(Googley)，大致上指的是有企圖心、勤奮工作、尊重待人和團隊合作。

Bard 出師不利，加上 ChatGPT 威脅核心的搜尋業務，讓 Alphabet(GOOGL-US) 股價本周重挫約 8%，市值折損超過 1500 億美元。該股周五收在每股 94.57 美元。公司發言人未回應 CNBC 報導。

報導指出，去年 12 月就曾有員工提問，在 ChatGPT 爆紅的情況下，Google 優勢何在，主管當時回應 AI 聊天技術還不夠完善，倉促推出會傷到自己。

一則貼文說，「急急忙忙把 Bard 推到市場上，反而坐實了市場對我們的擔憂。」

本周一則被廣泛轉發的迷因圖，是張上面印有 G 字母的垃圾桶著火的照片，文字說明是「去年以來，感覺如何」。

另一張迷因圖影射 Google 上個月裁員 1.2 萬人或 6% 人力，圖片中，好萊塢演員尼可拉斯 ‧ 凱吉笑著說：「裁掉 1.2 萬人，讓股價上漲 3%，而一場匆促的 AI 發表會，就讓股價掉了 8%。」