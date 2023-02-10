彌補勞工缺額 北美企業去年機器人訂單創新高

北美企業正在數十年來最緊張的勞動市場中努力招聘勞工，去年引進史上最多的機器人，其中許多專門用在新建的電動車和電池工廠。

不過，臨近去年年底時對機器人的需求似乎有所放緩，引發了人們對 2023 年面對家庭消費模式轉變以及央行為控制高通膨而升息會有多強勁的疑問。

根據產業推進自動化協會 (A3) 彙編的數據，絕大多數位於美國但包括加拿大和墨西哥的公司，在 2022 年訂購了 4.41 萬多台機器人，較上年增加 11%，創下新高紀錄。數據顯示，這些機器的價值總計 23.8 億美元，較上年成長 18%。

A3 總裁伯恩斯坦 (Jeff Burnstein) 說，「勞力短缺似乎並沒有緩解」。許多企業在美國失業率處於 1969 年以來最低的情況下爭先恐後地尋找勞工，但同時將自動化視為一種快速解決方案。

他表示，年底訂單明顯放緩，引發了 2023 年將如何演變的問題，「第 4 季的確受到汽車業實力的支撐。」「非汽車」訂單下降。

他補充說，疫情期間消費者行為的轉變可能對某些領域的訂單下降中發揮了作用，「像是亞馬遜這樣的公司暫停建造新倉庫，這意味著它們可能取消或延後購買新的自動化設備。」

供應鏈問題也可能扭曲了去年的業績。伯恩斯坦說，機器人製造商在疫情期間接到一些客戶的超額訂單，它們只是為了確保能得到所需的數量。

去年半數以上的機器人訂單來自汽車製造商及其供應商。長期以來，這個群體在美國工廠的自動化方面處於領先地位。

根據與汽車製造商和環保組織合作的美國研究小組 Atlas Public Policy，自 2021 年初以來，已宣布投資於電動車、電池和電池回收新工廠的金額達到 1600 億美元。

去年訂購的大多數機器人將用於物料搬運；其中包括工廠和倉庫內所有類型的貨物移動和搬運。

例如，Closure Systems International Inc 在印第安納州 Crawfordsville 的龐大工廠最近完成裝配線末端包裝和封箱的自動化。該公司生產用於汽水瓶和食品包裝等物品的瓶蓋。

接下來就是「品管員」工作。 Crawfordsville 工廠的機器吐出新瓶蓋的速度比機關槍快，因此被稱為品管員的員工坐在生產線沿線的小隔間裡，不斷檢查是否符合規格。

該公司負責全球業務的資深副總裁貝內特 (Brad Bennett) 表示，小型機器人很快就會安裝在生產線上負責檢查工作，「我們不必裁員」，他說現有員工將轉移到其他任務。

他說，新機器將有助於避免疫情期間發生的慘劇，「在疫情期間，我們有 30% 的機率停機，因為我們找不到時薪 15 美元的員工。」