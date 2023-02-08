導入對話機器人不落人後 阿里巴巴正進行內部員工測試

阿里巴巴 (BABA-US) 一名資深技術專家對外爆料，阿里達摩院正在研發類 ChatGPT 的對話機器人，目前已開放給公司內員工測試。

媒體報導指出，阿里巴巴可能將 AI 大模型技術與集團旗下釘釘生產力工具深度結合。

之前釘釘用戶曾嘗試在釘釘機器人中導入 Open AI 公司的 ChatGPT，測試發現不僅可以成功導入，開放的 API 接口還可以導入更多機器人，甚至是用戶自己開發的機器人。

不過，目前尚不清楚，阿里內部研發的聊天機器人與釘釘將以怎樣的方式結合。

受該消息影響，阿里巴巴美股在周三 (8 日) 盤前短線拉升上漲近 4%。

百度 (BIDU-US) 於 7 日確認將於 3 月推出類 ChatGPT 產品，目前在做上線前的衝刺。

百度的類 ChatGPT 中文名稱確定為「文心一言」，英文名 ERNIE Bot，3 月完成內測，再向公眾開放。

美國人工智慧公司 OpenAI 在 2022 年 11 月推出的聊天機器人 ChatGPT 已成為火爆全球的 AI 產品。ChatGPT 能夠經由學習和理解人類的語言來進行對話，還能根據聊天的上下文進行互動，甚至能完成撰寫郵件、影音腳本、文案、翻譯、代碼等任務，有望成為提高辦公、學習效率的工具。

截至 2023 年 1 月底，ChatGPT 的每月活躍用戶已經突破 1 億，成為史上用戶成長速度最快的消費者應用程式。