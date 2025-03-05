〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人聚焦就業數據和關稅政策

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-05 22:41

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美股主要指數周三 (5 日) 開盤漲跌互現，稍早最新就業數據引發投資人對美國經濟成長放緩的擔憂，另外投資人也在等待川普在貿易政策上可能採取更溫和的態度。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 110 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌 0.03%。

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美國公布有「小非農」之稱 ADP 就業報告顯示，2 月新增就業人數僅 7.7 萬人，增幅創下去年 7 月以來最小，加劇經濟成長放緩擔憂。

美股昨日收盤創下自去年 12 月以來最糟糕的兩日跌幅，原因是川普推出的關稅政策。美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 表示，美國在對墨西哥和加拿大的關稅問題上「折衷」並預計會在下午做出決定。

摩根大通私人銀行 EMEA 區域股市策略主管 Nataliia Lipikhina 受訪時表示：「市場不喜歡不確定性，關稅很可能仍將是一個持續的風險因素。但如果我們看美國的盈利增長，實際上我們預計 2025 年和 2026 年將實現兩位數的成長。在這一點上，我們會選擇在下跌中買入。」

歐洲市場方面，斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 指數上漲 1.1%，德國公債價格下跌，原因是未來的德國總梅爾茨 (Friedrich Merz) 提出了大規模的財政改革計畫，可能有助於推動歐洲經濟成長。

德國 30 年期公債的發售引發了對更多支出可能會推動通膨的猜測，這會迫使歐洲央行 (ECB) 採取更緊縮的貨幣政策，並讓歐元在 3 天內達到自 2022 年 11 月以來的最佳表現，法國、義大利和西班牙的 10 年期公債殖利率上升 20 個基點。

位於倫敦的聯合銀行 (Union Bancaire Privee Ubp SA) 全球外匯策略主管 Peter Kinsella 表示：「未來幾年巨額的債務發行將對歐洲債市，特別是長期國債市場，帶來相當大的干擾。我們自 1990 年代初期以來未曾見過這種規模的債務發行，當時德國為統一支付了巨額費用。」

截至台北時間周三（5 日）22 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價下跌 1.76%，至每股 20.96 美元

天風證券分析師郭明錤發布其最新產業調查指出，英特爾的 Panther Lake（PTL）量產時間已自 2025 年 9 月初延後至第四季中期。晶片與成品 (PC/NB) 出貨時間大約差 2 周至 4 周，故 PTL NB 可能要到 2026 年才會普及，意味著英特爾將錯失 2025 年的年末銷售旺季，且今年下半年營收與利潤將面臨下行風險。

莫德納 (MRNA-US) 早盤股價上漲 4.61%，至每股 31.77 美元

美國疫苗巨擘莫德納 (Moderna) 執行長班塞爾 (Stephane Bancel) 增持約 500 萬美元的公司股票；這筆交易於 3 月 3 日透過波士頓生物科技創投公司進行，視作班塞爾對莫德納股票的間接持有；此舉被視為這位執行長對莫德納未來前景的信心體現，也提振了市場對「AI + 醫療」的憧憬。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.72%，至每股 274.00 美元

根據德國聯邦交通管理局 (Federal Motor Transport Authority) 周三公布的數據，特斯拉 (TSLA-US)2 月在德國的註冊量大幅下滑，銷量暴跌 76% 僅售出 1,429 輛車。與此形成鮮明對比的是，德國整體電動車市場的註冊量在 2 月成長 31%。

特斯拉的銷售下滑與該公司執行長馬斯克在德國選舉期間的言論有關。馬斯克在 2 月 23 日的聯邦選舉前幾個月公開支持極右派政黨「德國另類選擇黨」(AfD)，該黨主張反移民和親俄立場，並批評德國的政治體制。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 ADP 新增就業人數報 7.7 萬，預期 14.1 萬，前值 18.6 萬

美國 2 月 ISM 非製造業指數報 53.5，預期 52.5，前值 52.8

美國 2 月服務業 PMI 終值報 51.0，預期 49.7，前值 52.9

美國 2 月綜合業 PMI 終值報 51.6，預期 50.4，前值 52.7

美國 1 月耐久財訂單月增率修正值報 3.2%，預期 3.1%，初值 3.1%

美國 1 月工廠訂單月增率報 1.7%，預期 1.7%，前值 - 0.6%

華爾街分析：

隨著美國總統川普向全球各國發起一系列關稅攻勢，摩根大通交易部門正準備應對美國股市的進一步下跌，因為關稅將拖累國內外經濟成長。摩根大通全球市場情報主管 Andrew Tyler 表示，貿易緊張局勢升級可能會導緻美國國內生產毛額 (GDP) 預期大幅下降，獲利修正值也將大幅下降。這將促使華爾街重新檢視標普 500 指數的年底預測。