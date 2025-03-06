英國撤回對微軟與OpenAI合作調查 稱未構成壟斷風險

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-06 01:10

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路透報導，英國競爭與市場管理局 (CMA) 於周三 (5 日) 宣布終止對微軟 (MSFT-US) 與 OpenAI 合作的反壟斷調查，表示微軟對 OpenAI 的控制程度不足以進行全面調查。該合作始於 2019 年，當時微軟對 OpenAI 進行 10 億美元的初期投資。

儘管該合作關係在英國和美國引發了反壟斷審查，CMA 表示微軟雖然自 2019 年起對 OpenAI 有實質影響力，但自那時以來並未實際控制 OpenAI，因此該合作不符合英國合併控制法規的審查標準。

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CMA 指出，這一結論不代表其認為該合作不會引發競爭問題，意味著即便不繼續調查，微軟與 OpenAI 的合作仍可能存在某些競爭風險。

微軟發言人表示，與 OpenAI 的合作及其持續發展有助於促進競爭、創新及負責任的人工智慧 (AI) 發展，並對 CMA 在充分考慮商業現實後結束調查的決定表示歡迎。

近年來，CMA 對大型科技公司與 AI 新創公司之間的合作進行了調查，已經審查微軟與 Mistral AI、亞馬遜 (AMZN-US) 與 Anthropic、以及 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)與 Anthropic 的合作。但這些合作均未達到需要進行全面調查的控制門檻。

此外，CMA 在今年獲得了新的權力，除了合併控制外，還可以調查那些被認定為具有「戰略市場地位」的科技公司。今年 CMA 已啟動了對蘋果 (AAPL-US) 和 Google 智慧手機生態系統及 Google 搜索服務的調查。