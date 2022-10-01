特斯拉人形機器人Optimus正式亮相 成本估不到2萬美元

特斯拉 AI 日 (AI Day) 於美東時間周五 (30 日) 晚間 (台北時間周六) 登場，執行長馬斯克 (Elon Musk) 向外界展示期待已久的人形機器人「Optimus」，有別於其他類人形機器人，馬斯克不僅看好 Optimus 具備更強大的功能，且預期成本不到 2 萬美元。

一段現場影片顯示，人形機器人 Optimus 走上舞台後，向在座觀眾揮手致意，特斯拉也在活動上展示 Optimus 執行其他任務的影片，包含拿起箱子、澆花和移動鋼條等。

馬斯克表示，公司目標是盡快生產出有用的人形機器人，想要證明這一點，還要很多工作必須完成。他曾預估最快明年開始生產。

他說，目前的類人形機器人還沒有「大腦」，不具備自動導航的智能技術，價格昂貴而且產量又低。相較之下，Optimus 會是功能非常強大，而且可以量產的人形機器人，未來有望產出上百萬台，且預估成本不到 2 萬美元，遠低於生產一輛汽車所需的成本。

馬斯克在活動上展示人形機器人 Optimus (圖：AFP)

馬斯克是在去年舉行的第一屆 AI 日透露人形機器人的開發計畫，但當時沒有展示原型機。為了順利讓 Optimus 在今年亮相，他將本次活動日期從原定的 8 月往後延至 9 月底。

去年 AI 日上，馬斯克曾說，Optimus 將代替人類執行危險、重複性高且無聊的工作，未來甚至可應用在日常生活場景，包含煮飯或修剪雜草等。

他曾豪言，未來人形機器人將勝過電動車，成為特斯拉旗下最有價值的業務，且希望有朝一日能超越自駕汽車。